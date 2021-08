Næste gang offentligheden hører fra Morten Messerschmidt, er han enten dømt svindler eller frikendt.

Og det kan næppe omtales som andet end en skæbnestund for Dansk Folkepartis næstformand – både juridisk og politisk.

Han står anklaget for at have malket EUs pengekasse for knap 100.000 kroner for at finansiere Dansk Folkepartis sommergruppemøde på Color Hotel i Skagen i 2015 – penge, der blev kanaliseret gennem hans paneuropæiske parti Meld.

Samtidig skulle han undervejs – sammen med sin assistent – have forfalsket en kontrakt med hotellet, der blev brugt som dokumentation over for EU.

Kristian Thulesen Dahl var et af vidnerne, da fjerde retsmøde løb af stabelen. Han afviste, at der havde været tale om en EU-konference. Foto: Martin Sylvest Vis mere Kristian Thulesen Dahl var et af vidnerne, da fjerde retsmøde løb af stabelen. Han afviste, at der havde været tale om en EU-konference. Foto: Martin Sylvest

Selv hævder Morten Messerschmidt, at alt er foregået efter EU-bogen. Der var tale om et »fælles arrangement«. Og eventuelle papirproblemer er sjusk, ikke svindel.

»Når man har fulgt de seneste retsmøder, står det klart, at det står og falder med hans personlige troværdighed,« lyder det fra Lene Wacher Lentz, adjunkt i strafferet ved Aalborg Universitet.

Hun mener, at vi allerede nu har fået et klart praj om, hvad både Anklagemyndigheden og Messerschmidts forsvarsadvokat vil fokusere på, når de sidste argumenter præsenteres fredag.

»Er både de falske dokumenter og svigen med EU-midler på et falsk grundlag gjort med forsæt, eller er det bare fumleri og uforsigtighed? Det er det centrale spørgsmål, retten skal tage stilling til,« siger Lene Wacher Lentz.

Morten Messerschmidt er som næstformand i DF blevet nævnt som en oplagt efterfølger til Kristian Thulesen Dahl. Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Messerschmidt er som næstformand i DF blevet nævnt som en oplagt efterfølger til Kristian Thulesen Dahl. Foto: Henning Bagger

Hun bed især mærke i vidneforklaringerne – også fra Messerschmidt selv – i denne uges retsmøder.

Her har DFer efter DFer og en håndfuld østeuropæiske politikere indtaget vidneskranken og benægtet, at der har ligget en invitation fra Meld til en EU-konference på Color Hotel Skagen i august 2015.

Hans partifæller bevidnede gentagne gange, at de blot havde deltaget i årets traditionelle sommergruppemøde.

I en sidste afhøring ved onsdagens retsmøde forklarede Messerschmidt selv, at han var »i god tro«. At han havde givet instruks til sin EU-assistent om at styre sagens gang derfra og ordne papirarbejdet.

»Jeg slipper den,« lød det fra Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt og Dot Wessman ankommer til retten i Lyngby, hvor retssagen føres. Foto: Martin Sylvest Vis mere Morten Messerschmidt og Dot Wessman ankommer til retten i Lyngby, hvor retssagen føres. Foto: Martin Sylvest

Og netop politikerens bevæggrunde bliver afgørende, mener Lene Wacher Lentz.

»Forsvarets argument har været, at Messerschmidt på grund af travlhed og valgkamp ikke har været inde over sagerne. Andre stod for det. Og der bliver det meget spændende at se, om det bliver accepteret som argument,« siger hun.

»Det er derfor, vi vil se dem kredse om det ved proceduren. Han gjorde det ikke i ond vilje, det var uforsigtighed.«

»Der kan man så mene, at det er meget svært at forfalske dokumenter gennem uforsigtighed. Det er i hvert fald anklagernes argument,« tilføjer Lene Wacher Lentz.

Ifølge Lene Wacher Lentz er det da også tydeligt, at Anklagemyndigheden har forsøgt at nedsable argumentet om, at sjusk kan forklare både svig og dokumentfalsk.

»Man har forsøgt at binde de to tiltaler meget nært sammen. At svigen med EU-midler foranledigede dokumentfalsk, og at det spillede sammen. Det kan ikke bortforklares med uagtsomhed eller travlhed og arbejdsgange,« siger Lene Wacher Lentz.

Strafferammen lyder på op til halvandet års fængsel for svindel med EU-midler, mens dokumentfalsk kan give op til to års fængsel. Anklagemyndigheden går efter fængselsstraf.

Ved det sidste retsmøde fredag skal både anklager og forsvarer tale i cirka en time hver. Derefter skal dommeren og to lægdommere votere og finde frem til en dom.

Den forventes at blive afsagt klokken 15.