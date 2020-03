Partistifteren Uffe Elbæk forlod mandag eftermiddag Alternativet efter en stærk utilfredshed med Josephine Fock som partileder.

Efter sit dramatiske exit, hvor han tog tre andre folketingsmedlemmer med sig, har Uffe Elbæk nægtet at udtale.

Men nu tager han bladet for munden i et interview med TV 2 News.

»Vi har mistet hinandens gensidige tillid. Det er kommet til et punkt, hvor jeg ikke kan se mig selv i øjnene,« siger Uffe Elbæk.

»Jeg er rigtig ked af, at det er kommet så vidt. Det er mig, som har skrevet hovedteksten til vores partiprogram. Så det er også voldsomt for mig at forlade projektet,« uddyder han.

Josephine Fock har gennem to uger været under et massivt pres, efter at Dagbladet Information skrev, at hun angiveligt har råbt, skreget og rusket af ansatte og partikollegaer i sin tid som gruppeformand fra 2015 til 2018.

Det gik mandag Uffe Elbæk, Rasmus Nordquist, Susanne Zimmer og Sikandar Siddique til at forlade partiet. Dermed er der kun Torsten Gejl tilbage i Alternativets folketingsgruppe.

»De konflikter, vi står med i dag, skulle vi have taget for fire år siden. Når jeg ikke gjorde det dengang, var det en usikkerhed på, hvordan jeg skulle håndtere noget, der i princippet kunne få det hele til at falde fra hinanden,« siger Uffe Elbæk til TV 2 News.

Uffe Elbæk har været den altdominerende profil i Alternativet. Selv om folketingsvalget i juni var et katestrofevalg for Alternativet, fik Uffe Elbæk 7.587 personlige stemmer, hvilket var hver fjerde stemme i Københavns Storkreds.



Ingen andre kandidater fra Alternativet har været i nærheden af Uffe Elbæks stemmetal.

Med Elbæks afgang fra partiet står Josephine Fock med et sønderbombet parti, hvor hovedbestyrelsen er splittet omkring opbakningen til hende som partileder.

Lørdagens afstemning i hovedbestyrelsen endte med, at syv ud af 17 medlemmer ikke havde tillid til Fock.

»Hovedbestyrelsen traf en anden beslytning end den, jeg ville have truffet. Derfor skulle vores veje skilles,« siger Uffe Elbæk.

Siden Elbæk og de andre andre folketingsmedlemmer forlod Alternativet, har skekulationerne gået på, om Elbæk var på vej med et nyt parti.



Men det afviser han i interview med TV2 News.

»Nej, jeg kan ikke se mig selv stå i spidsen for et nyt parti,« siger han.