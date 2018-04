Et notat fra flere ministerier peger på, at dele af Socialdemokratiets udlændingeudspil strider mod regler.

København. Et af de bærende elementer kan vakle under S-formand Mette Frederiksens plan for en ny udlændingepolitik. Det skriver Berlingske.

Avisen er således i besiddelse af et notat fra de aktuelle ghettoforhandlinger mellem regeringen, Dansk Folkeparti og oppositionen

Her betegner Justitsministeriets jurister kravet i Socialdemokratiets plan om, at alle flygtninge og indvandrere skal i arbejde eller uddannelse, som værende mulig forskelsbehandling i strid med menneskerettighederne.

- Forslaget vil indebære forskelsbehandling på baggrund af ydelsesmodtagernes oprindelse

- En sådan forskelsbehandling på baggrund af oprindelse kan efter reglerne kun være berettiget, hvis der er tale om "et anerkendelsesværdigt formål" og "proportionalitet mellem det anvendte middel og det formål, der forfølges".

- Der ses ikke i forslaget peget på en saglig begrundelse for denne forskelsbehandling, fastslår juristerne i notatet.

Både Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet har vurderet forskellige aspekter af S-planen i notatet.

Socialdemokratiets forslag går på, at alle flygtninge og indvandrere skal aktiveres i 37 timer om ugen, når de har fået opholdstilladelse i Danmark.

Det er en del af udspillet "Retfærdig og realistisk en udlændingepolitik, der samler Danmark", som partiet lancerede i februar.

Udlændingeordfører hos Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye, siger til Berlingske, at han mener notatet er "politisk bestillingsarbejde".

- Det er tydeligt, at den måde regeringen forsøger at diskutere vores udlændingepolitik på er ved at skubbe menneskerettighederne foran sig, og, synes jeg, bevidst misforstå vores politik.

- Det er ærgerligt, for på den måde kortslutter de den politiske diskussion, siger han.

