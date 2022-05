Lyt til artiklen

Socialdemokratiet er det største af de partier, der anbefaler et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet.

Men når det kommer til, hvem der betaler regningen for jakampagnen på de sociale medier, så har Socialdemokratiet brugt færre penge, end selv det noget mindre støtteparti, SF.

Socialdemokratiet har også brugt langt færre penge på Facebook end de større borgerlige japartier. Mens De Konservative har smidt i alt 317.616 kroner efter annoncer og Venstre har brugt 278.516 kroner, har Socialdemokratiet nøjedes med at bruge 104.489 kroner på ja-annoncer på Facebook.

Ifølge Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, er der dog ikke tale om, at partiet nasser på de borgerlige partiers kampagnekroner eller på nogen måde nedprioriterer afstemningen om forsvarsforbeholdet.

»Vi har uddelt 300.000 flyers, vi har en kampagne med skilte i hele landet, og vi har hængt 10.000 plakater op. Vi er heller ikke færdige med at annoncere på Facebook,« siger Rasmus Stoklund.

Men I plejer jo at være ganske glade for at bruge også ganske mange penge på Facebook i Socialdemokratiet – ikke mindst i valgkampene. Hvorfor har I ikke gjort det den her gang?

»Jamen, for os er det både og. Vi har kørt en kampagne med plakater, flyers og skilte, og vi har en masse frivillige, der gør en stor indsats i vores kampagne, og vi har annoncer i alle de store aviser.«

Statsminister Mette Frederiksen under Folketingets afslutningsdebat på Christiansborg, mandag den 23. maj 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen under Folketingets afslutningsdebat på Christiansborg, mandag den 23. maj 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Hvad tænker du om, at jeres markedsføringsbudget på Facebook ligger under SFs, og at de borgerlige partier har brugt mere end tre gange så mange penge som jer på at reklamere for jeres fælles sag på Facebook?

»Jeg synes, man skal se det i en sammenhæng. Det er for eksempel ikke gratis at trykke 10.000 valgplakater, som vi har gjort. Det er heller ikke gratis at trykke 300.000 flyvers. Vi gør en bred vifte af ting.«

Top 20: Så meget har de brugt på Facebook Udenrigsministeriet: 515.755 kroner Folketingets EU-Oplysning: 252.354 kroner Venstre, Danmarks Liberale Parti: 237.559 kroner Det Konservative Folkeparti: 199.106 kroner SF (Socialistisk Folkeparti): 132.303 kroner Socialdemokratiet: 101.895 kroner Søren Pape Poulsen: 100.361 kroner Forsvarsforbeholdet.dk: 99.992 kroner Europabevægelsen: 74.620 kroner Morten Helveg Petersen 70.908 kroner Ekstra Bladet: 70.709 kroner Nye Borgerlige: 66.550 kroner Liberal Alliance: 55.828 kroner Radikale Venstre: 41.252 kroner Pia Olsen Dyhr: 40.587 kroner Dansk Folkeparti: 37.746 kroner Enhedslisten: 34.930 kroner Lars Boje Mathiesen: 32.927 kroner Pernille Vermund: 23.793 kroner Folkebevægelsen mod EU: 20.543 kroner



Kilde: www.politiskannoncering.dk

Op til sidste valg blev I meget kendt for at være det parti, som brugte flest penge på sociale medier. I har vel også delt flyers ud og hængt valgplakater op de andre gange. Hvorfor gør I det så ikke nu til den her afstemning?

»Jeg synes faktisk, vi har gjort en ret stor indsats. Jeg har lidt en fornemmelse af, at hvis vi havde brugt flere penge, så havde du også ringet, og så havde I lavet den modsatte historie om os. Jeg tror, at uanset hvad vi gør, så finder I en negativ vinkel på det.«

Man kunne også bare kalde det en vinkel. Jeg synes mest af alt, det er interessant, at I som et parti, der er kendt for at bruge mange annoncekroner på Facebook, vælger at handle så markant anderledes den her gang?

»Jeg synes egentlig, at vores kampagne har været en fin blanding af medier og tiltag.«

På nejsiden er det Enhedslisten, der skiller sig mest markant ud på listen. 34.930 kroner har partiet brugt på nej-annoncer på Facebook. Kun partiet Frie Grønne har brugt færre penge.

Ekstra Bladet er den eneste landsdækkende avis, der på lederplads går ind for et nej til forsvarsforbeholdet. Avisen har brugt i alt 70.709 kroner på deres nejkampagne på Facebook.