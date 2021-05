I forbindelse med gårsdagens genåbning af de norske ølhaner i Oslo besøgte Norges statsminister Erna Solberg (H) baren Bakgården, men hun skulle nok have valgt en anden bar.

For det er netop hendes valg af bar, der har skabt overskrifter og rejst kritik fra flere sider, skriver Dagbladet.

I flere måneder har barerne i Oslo været lukket, mens myndighederne har forsøgt at få kontrol over smitten. I går kunne øl igen fosse ud af hanerne og vin serveres ved bordene.

Det mente Erna Solberg var en fin anledning til at tage på bar og hun anerkender også, hvor hårdt barerne har haft det igennem nedlukningen. Det helt store problem var bare, at Bakgården, som hun besøgte, ikke har været omfattet at nedlukningen.

Bakgården åbnede nemlig for første gang i går - og nåh ja, så ejes baren blandt andet af Erna Solbergs tidligere spindoktor Sigbjørn Aanes og hendes politiske støtte Jon Georg Dale.

Erna Solberg udtalte i løbet af sit besøg på baren, at det var en glædens dag - specielt i Oslo - som har været nedlukket så længe.

Norges statsminister Erna Solberg har også fået ros for hendes håndtering af coronakrisen. Foto: INTS KALNINS Vis mere Norges statsminister Erna Solberg har også fået ros for hendes håndtering af coronakrisen. Foto: INTS KALNINS

Men den udtalelse falder langt fra i god jord hos flere af Oslos barejere. En af dem er Pål Bagge Skar, der driver adskillige natklubber i Oslo.

»Det er meget respektløst over for de steder, der har overlevet pandemien, at Erna Solberg vælger at dukke op på et sted, der ikke har oplevet det. Det kan være, at hun måske tror, ​​at hun ikke er velkommen så mange steder, selvom det er forkert, for nattelivet i Norge er utroligt inkluderende,« siger han til Dagbladet.

Også flere politikere og tidligere politikere er ude med riven efter statsministeren. De mener nemlig heller ikke, at hendes valg af bar er særlig smart. Paal Mangerud, der både er barejer og tidligere medlem af det norske Arbeiderparti, mener, at hun i hvert fald skulle have besøgt baren som privatperson og ikke statsminister.

Rune Alstadsæter, der er statssekretær ved Statsministerens kontor, siger til Dagbladet, at Solberg kommer til at besøge andre dele af nattelivet også. Nyåbnede, såvel som etablerede barer og butikker.

Men det er ikke første gang under pandemien, at Erna Solberg er i modvind. I marts blev hun nemlig taget i ikke at overholde forsamlingsforbuddet.

Det skete i vinterferien, da hun rejste til skisportsstedet Geilo med hele sin familie for at fejre sin 60-års fødselsdag.

Hele den store familie talte 14 personer, og to aftener samledes de alle i den ene lejlighed til fællesspisning. På det tidspunkt var forsamlingsforbuddet i Norge 10 personer.