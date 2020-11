Selv om nordjyderne fra på mandag kan rejse mellem kommunerne er borgmestre skuffede over lempelsen.

Fra på mandag kan borgerne i de syv nedlukkede nordjyske kommuner igen bevæge sig frit mellem kommunerne, men de må ikke rejse til resten af landet.

Borgmester i Brønderslev Kommune Mikael Klitgaard (V) glæder sig over lempelsen, men er ikke tilfreds med det område, som Nordjyderne må rejse i.

- Det er meget omkostningstomt, at vi ikke kan åbne vores arbejdsområde til hele Aalborg.

- Man skal huske, at vi pendler rigtig meget til Aalborg-området, fordi det er centrum heroppe.

- Vi er skuffede over, at vi ikke får hele det nordjyske arbejdsmarked åbnet. Det havde vi troet og håbet på, siger Mikael Klitgaard.

Også borgmester i Frederikshavn Kommune Birgit Hansen (S) havde håbet, at beboere i kommunen måtte krydse mere end seks kommunegrænser.

- Vi ville rigtig gerne have fået lov til at kunne bevæge os ind og ud af kommunegrænserne i hele landet. Vi er afhængige af at hænge sammen med resten af Danmark, siger hun.

