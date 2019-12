35-årige Theresa Scavenius blev ikke valgt ind i Folketinget ved valget i juni, men vil nu afløse Uffe Elbæk.

Theresa Scavenius melder sig lørdag på banen som kandidat til at afløse Uffe Elbæk som politisk leder for Alternativet, når han stopper på posten 1. februar.

- Hvis jeg bliver valgt som politisk leder, så tror jeg, at medlemmerne vil mærke, at man igen har lyst til at komme til politiske møder i Alternativet.

- Der skal være det her kritiske vagthundsperspektiv, hvor vi hele tiden er dem, der sætter guldstandarden allerhøjest.

- Selvfølgelig særligt på klimaområdet, men også i forhold til skole og socialområdet, der også er rigtig vigtigt for Alternativet, siger Theresa Scavenius til Politiken.

Theresa Scavenius, der er forsker i klimapolitik ved Aalborg Universitet, var kandidat i Nordsjællands Storkreds for Alternativet ved folketingsvalget 5. juni, men hun blev ikke valgt ind.

Ved valget gik Alternativet tilbage fra ni til fem mandater i forhold til valget i 2015.

Torsdag meldte Rasmus Nordqvist, der er partiets politiske ordfører, sig som kandidat til at afløse Uffe Elbæk.

Elbæk meldte mandag ud, at han vil stoppe som politisk leder for Alternativet. Det sker ved et ekstraordinært landsmøde 1. februar.

Ud over Rasmus Nordqvist har også regionsrådsmedlem i Region Midtjylland Rasmus Foged meldt sit kandidatur, ligesom Mette Rahbek, folketingskandidat på Fyn, har gjort det.

/ritzau/