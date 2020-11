Borgere bliver af regeringen opfordret til at undlade at rejse både ind og ud af syv nordjyske kommuner.

Borgere i syv nordjyske kommuner bliver kraftigt opfordret til at undgå at krydse kommunegrænser for at inddæmme coronasmitte fra mink.

Opfordringen gælder allerede fra torsdag aften.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, hvor hun annoncerer skærpede restriktioner for kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Det vil komme til at berøre flere end 280.000 borgere.

De skærpede restriktioner kommer, efter at Statens Serum Institut har konstateret, at en mutation af coronavirusset har spredt sig fra mink til mennesker.

Den mutation af virusset vil størstedelen af de vacciner, der er ved at blive udviklet, ikke beskytte optimalt imod.

- Hele Danmark kommer til at trække store veksler på jeres tålmodighed og samfundssind. Muteret coronavirus risikerer at påvirke effekten af en kommende vaccine, så situationen er selvsagt alvorlig, siger Mette Frederiksen.

Samtidig bliver alle borgere med bopæl uden for de berørte kommuner opfordret til at undlade at rejse ind i de syv kommuner. Det samme gør personer, som bor uden for Danmark.

Arbejdsgivere bliver opfordret til at sende alle ansatte, som ikke varetager kritiske funktioner, hjem. Det gælder både offentlige og private arbejdspladser.

Kritiske funktioner omfatter blandt andet personale, som er ansat i sundhedssektoren eller ældreplejen.

Derudover bliver al kollektiv trafik - det er blandt andet busser, tog og færger - ind og ud af de berørte kommuner lukket. Det gælder dog ikke eksempelvis skolebusser.

