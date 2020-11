Borgere i syv nordjyske kommuner skal så vidt muligt holde sig inden for egen kommunegrænse.

I syv kommuner, hvor der er konstateret udbredt smitte på minkfarme, kommer der restriktioner om, at borgerne så vidt muligt skal holde sig inden for kommunegrænserne.

Det siger Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade (V), til Nordjyske efter et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Der kommer nogle restriktioner og anbefalinger om, at vi skal holde os så vidt muligt inden for kommunegrænserne, medmindre det er uopsætteligt, siger han til Nordjyske.

Ifølge Ritzaus oplysninger vil barer og restauranter også skulle lukke i de syv kommuner. Det gælder også kultur- og idrætsliv.

Ifølge Ritzaus oplysninger vil skoler og daginstitutioner fortsat holde åbent, mens ansatte i virksomheder anbefales at arbejde hjemme, medmindre der er tale om kritiske funktioner.

Tiltagene vil angiveligt gælde fra fredag og fire uger frem. Kommunerne har endnu ikke modtaget de præcise retningslinjer.

Ifølge B.T., der henviser til en anonym borgmester i en nordjysk kommune, er der tale om et forbud mod at krydse kommunegrænsen.

- De vil stoppe færdsel. Det vil sige et forbud mod at forlade kommuner, siger en borgmester til B.T.

Mødet med regeringen er indkaldt, efter at regeringen onsdag meldte ud, at alle mink på danske minkfarme skal slås ihjel.

Desuden løftede regeringen sløret for, at der ville komme yderligere restriktioner for syv nordjyske kommuner.

Hvad de præcist består i, er ikke meldt officielt ud endnu.

Der er tale om kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted og Læsø.

Baggrunden for aflivningerne og nye restriktioner er, at Statens Serum Institut har konstateret, at en ny type af coronavirus er vandret fra mink til mennesker. 12 nordjyder er indtil videre smittet med den nye virustype.

Det er særligt alvorligt, fordi dens spredning er mindre hæmmet af menneskelige antistoffer.

Dermed kan den nye type vise sig at være et problem, når der en dag er en vaccine mod covid-19, fordi vaccinerne muligvis ikke vil være lige så effektive.

/ritzau/