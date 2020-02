De nordiske beredskaber vil samarbejde mere for at være klar til klimaforandringernes fremtidige konsekvenser.

Beredskabsstyrelsen i Danmark skal arbejde mere sammen med beredskaberne i de andre nordiske lande. For i fremtiden bliver konsekvenserne af klimaforandringerne for svære at håndtere alene.

Derfor skriver beredskaberne i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island torsdag under på en fælles erklæring om tættere samarbejde.

Erklæringen er nødvendig, mener forsvarsminister Trine Bramsen (S), der er ansvarlig for beredskabsområdet.

For Danmark - og de andre nordiske lande - kan ikke på egen hånd håndtere de oversvømmelser og skovbrande, som sandsynligvis kun bliver større og værre med tiden.

- Ingen håber, at vi pludselig står i en situation, hvor vi ikke selv kan håndtere eksempelvis oversvømmelser. Men alt peger mod, at vi får kraftige oversvømmelser og andet, hvor vi er nødt til at bede vores naboer om hjælp, siger Trine Bramsen.

I Danmark er det Beredskabsstyrelsen, der pumper vand væk ved oversvømmelser. Henning Thiesen, styrelsens direktør, ser samarbejdet som en gave.

- Fra dansk side har vi det at vinde, at vi får en sikkerhed for, at hvis vi kommer ud i ekstreme situationer, får vi bistand udefra, siger han.

Beredskaberne kan allerede i dag hjælpe hinanden ved vilde skovbrande og uoverskuelige oversvømmelser. Men de vil med erklæringen i højere grad arbejde på samme måde og tale mere sammen.

Helt konkret skal de lave fælles øvelser og dele viden om, hvilke ekstreme vejrforhold der kan ramme landene.

Og så skal de begynde at bruge det samme udstyr. For i dag spuler Sverige og Danmark med forskellige brandslanger, og det gør fælles brandslukning besværlig.

- Det går fra fine skåltaler om samarbejde, til at vi i praksis skal kunne sætte slangerne sammen. At en vandslange fra Sverige kan passe sammen med en vandslange fra Danmark, siger Trine Bramsen.

/ritzau/