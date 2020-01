Statsminister Mette Frederiksen skal have ny departementschef i Statsministeriet.

Statsministeriets departementschef - en af statsminister Mette Frederiksens (S) vigtigste medarbejdere - skifter til Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

Det oplyser Statsministeriet torsdag i en pressemeddelelse.

Christian Kettel Thomsen har været departementschef i Statsministeriet siden 2010. Han kom fra en stilling som departementschef i Finansministeriet.

Regeringen har besluttet at indstille ham til posten som vicepræsident i EIB. Og det er forventet, at han tiltræder 1. august i år.

- Christian har gennem de sidste ni år sammen med tre forskellige statsministre dygtigt ledet Statsministeriet og arbejdet i centraladministrationen, siger statsminister Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

- Han har en unik indsigt i velfærdssamfundet og en enorm faglig tyngde. Christian har sat vigtige og blivende spor i vores samfund. Jeg er meget glad for, at vi fra Danmarks side kan udnævne en så kompetent vicepræsident til Den Europæiske Investeringsbank.

- Christian har med ro og overblik understøttet skiftende ministre. Jeg vil gerne takke Christian for den store indsats, han over årene har ydet, siger hun.

Han har sidste arbejdsdag i Statsministeriet fredag. Frem til sommer vil han ifølge Statsministeriet forberede sig på de nye opgaver. Det kommer til at ske i en stilling som kommitteret i Erhvervsministeriet.

Kettel Thomsen siger, at han har haft sammenlagt 28 gode år i staten. Og at han ser frem til de nye udfordringer.

- Jeg har også sat stor pris på det tætte og tillidsfulde samspil, jeg har haft med de ministre, jeg har været departementschef for: Thor Pedersen, Claus Hjort Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning Schmidt og Mette Frederiksen.

- Det har været et privilegium at tjene vores toppolitikere i perioder præget af store udfordringer og forandringer for vores land: Finanskriser, strukturreformer, øget klimafokus, høj- og lavkonjunkturer, terrortrusler samt et stigende dansk engagement i udlandet og i udenrigspolitiske spørgsmål. siger han.

/ritzau/