Selv om fem partier udtrykker mangel på tillid til Teknik- og Miljøforvaltningen ovenpå sagen, hvor topembedsmænd fjernede dårligere resultater fra en brugerundersøgelse, kan forvaltningens borgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) stadig ikke se problemet.

Det var resultatet af en times ophedet debat torsdag aften i Borgerrepræsentationens sal på Københavns Rådhus, hvor SF, Alternativet og i særdeleshed Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance grillede borgmesteren, som igen og igen holdt fast i, at embedsmændene ikke har tilbageholdt oplysninger for det politiske udvalg.

»Jeg har kigget grundigt på den her sag, og jeg kan ikke se nogen konklusioner, der er skjult for udvalget,« sagde Ninna Hedeager Olsen fra talerstolen.

Sagen blev sat på dagsordenen af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, efter B.T. 10. juni kunne afsløre, at fem chefer i Teknik- og Miljøforvaltningen gav analyseinstituttet Epinion besked på at fjerne tre kritiske afsnit af en undersøgelse om borgernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen.

Beslutningen blev truffet på trods af, at Epinion gentagne gange protesterede imod beslutningen.

I en mail - som B.T. har fået aktindsigt i - skriver Epinion til forvaltningen: »Der er dermed klare resultater fra et specifikt emne, der nu ikke fremgår af den fremsendte analyse. Det finder vi som analysehus problematisk og er ikke noget, vi kan anbefale.«

Eksperter i forvaltningsret vurderer, at topembedsmændene har handlet i direkte strid med loven, fordi embedsmænd ikke må fortie væsentlige oplysninger.

Epinion protesterede imod Københavns Kommunes beslutning om at fjerne afsnit fra rapporten og kaldte det 'problematisk'.

På baggrund af mailen fra Epinion stillede Liberal Alliances Alex Vanopslagh sig helt uforstående overfor borgmesterens udmelding.

»Borgmesteren siger, at der ikke er tale om, at man ikke har fulgt Epinions anbefalinger. Men vi har sort på hvidt, at Epinion anbefaler, at man ikke tager de her resultater ud. Det er jo ligesom 'Komiske Ali', når borgmesteren får det til at lyde, som om der ikke er nogle problemer,« sagde han med henvisning til Iraks tidligere informationsminister og tilføjede: »Kan vi ikke bare komme derhen, hvor vi i det mindste accepterer virkeligheden?«.

Ninna Hedeager Olsen afviste kritikken med, at den manglende faglighed er nævnt andre steder i rapporten, og at man i en handlingsplan på baggrund af rapporten vil forbedre medarbejdernes faglighed.

»Så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan være skjult, og hvordan udvalget kan mene, at I ikke har fået at vide, at medarbejdernes faglighed er et problem, når det er en af de helt centrale ting, som der skal arbejdes med i handlingsplanen,« svarede hun.

Fakta Byggeafdeling servicerer 13.000 kunder Afdelingen Center For Bygninger tager sig af samtlige byggesager i Københavns Kommune. Afdelingen har 200 medarbejdere og behandler hvert år byggesager fra 13.000 borgere og virksomheder.

Undervejs i debatten spredte forbavselsen sig blandt politikerne.

»Det er ikke normal praksis, at man beder en udbyder tage dele ud af en rapport, fordi man ikke bryder sig om, hvad der står. Jeg er chokeret og overrasket over at erfare, at borgmesteren ikke synes, at den her sag er særlig vigtig. Den er enormt vigtig,« sagde De Radikales Mette Annelie Rasmussen.

Alex Vanopslagh (LA) sad under mødet med rapporten fra Epinion og bad borgmester Ninna Hedeager Olsen om at vise, hvor de tre dele der er taget ud af rapporten ellers fremgår, hvilket Ninna Hedeager Olsen (EL) hævdede.

Dansk Folkepartis Finn Rudaizky ville vide, hvordan borgmesteren vil genoprette tilliden, 'når borgmesteren ikke vil tage klar og tydelig afstand fra den censur, som rent faktisk blev foretaget i den her undersøgelse, og som dem, der har lavet undersøgelsen, selv bekræfter for omverdenen.'

Også Alternativets Badar Shah understregede, at det bliver svært at genoprette tilliden efter sagen, som han kaldte 'meget bekymrende'.

Alligevel holdt Ninna Hedeager Olsen fast i, at hun ikke mener, at der er fjernet resultater fra rapporten.

»Det går stadig rigtig dårligt med kundetilfredsheden. Det kan man ikke påstå er blevet skjult i den her rapport,« sagde Ninna Hedeager Olsen, men erkendte senere: »Måske skulle vi have givet nogle flere oplysninger, og det tror jeg også helt klart, at forvaltningen har hørt.«

Efter debatten interviewede B.T. Ninna Hedeager Olsen, hvor B.T. gentagne gange spurgte, hvor resultatet fra det slettede afsnit i øvrigt fremgår af rapporten, sådan som borgmesteren har påstået.

B.T. interviewede Ninna Hedeager Olsen efter debatten. Først dér erkendte hun, at der er fjernet et resultat fra rapporten.

Det konkrete resultat, at 48 procent er tilfredse, og at det niveau er det samme som i 2015. Det fremgår ingen steder af rapporten. Vil du vedkende det?

»Ja.«

Vil du så også vedkende, at der er fjernet et resultat fra rapporten?

»Ja. Jeg vil sige, hovedpointen...«

»Men det var ikke det, du sagde derinde (i Borgerrepræsentationens sal, red.)?«.

»Det er rigtigt. Det, der er relevant, det er, at der er en super kritisk rapport. Der er fire hovedkonklusioner, og de står stadig helt klart. At der er kæmpe udfordringer med sagsbehandlingen.«

Ifølge B.T.s oplysninger er to direktører fra Teknik- og Miljøforvaltningen nu blevet politianmeldt af en borger for at bryde sandhedspligten.

