Søndag blev partiets udlændinge- og integrationsordfører officielt valgt som partiets spidskandidat.

København. Enhedslistens medlemmer har søndag officielt valgt Nikolaj Villumsen som spidskandidat til Europa-Parlamentet i 2019. Det skete ved partiets årsmøde i København.

Partiets medlemmer havde allerede ved en urafstemning tidligere på året peget på Villumsen. Men det var først ved årsmødet, at han officielt kunne vælges.

Det er første gang, Enhedslisten opstiller som parti til Europa-Parlamentet. Hidtil har partiet ladet sig repræsentere af Folkebevægelsen mod EU.

Enhedslisten har i mange år drøftet, om partiet selv skulle opstille i stedet for at støtte Folkebevægelsen mod EU og den hedengangne Junibevægelse. I 2016 besluttede Enhedslisten at stille op under eget navn.

Rina Ronja Kari, der er Folkebevægelsen mod EU's eneste medlem af Europa-Parlamentet i dag, har allerede meddelt, at hun genopstiller ved valget i 2019.

Villumsen har tidligere udtalt, at "der er plads til både Folkebevægelsen og Enhedslisten i EU-Parlamentet".

Siden 2011 har Villumsen siddet i Folketinget for Enhedslisten. Han var først kendt som partiets udenrigsordfører. Han har også vikarieret som politisk ordfører for Pernille Skipper, mens hun var på barsel.

Foruden at være spidskandidat til Europa-Parlamentet genopstiller Villumsen til næste folketingsvalg. Men vælges han ind i Europa-Parlamentet, forlader han Folketinget, har Villumsen udtalt.

/ritzau/