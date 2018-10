Selv om Københavns kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld (ALT), siger undskyld hele ni gange for at have skrevet urigtige oplysninger i sit cv, kommer han ikke med nogen egentlig forklaring, påpeger to eksperter.

»Nu har jeg begået min største brøler i politik.«

Erkendelsen er til at tage og føle på hos Alternativets kultur- og fritdsborgmester Niko Grünfeld, der de seneste dage har været i et veritabelt stormvejr, efter at Radio24syv kunne berette, at det ikke blot er medier, der har lavet fejl i hans cv, men at han selv har forsynet journalisterne med de falske oplysninger.

Således var det Niko Grünfeld selv, der i en mail skrev, at han var master i positiv psykologi ved Aarhus Universitet - en uddannelse, som universitet slet ikke udbyder.

Det fik ham tirsdag aften til tasterne på Facebook, hvor han blandt andet siger undskyld for de forkerte oplysninger.

»Det skulle aldrig være sket - og det påtager jeg mig det fulde ansvar for. Jeg beklager desuden, at jeg ikke med det samme sagde klart og utvetydigt undskyld for de fejl, der er begået. Jeg ønsker ikke at bortforklare de fejl, jeg har begået, men vil blot helt klart og åbent undskylde«; skriver han blandt andet.

Professor i retorik ved Københavns Universitet, Christian Kock, der har skrevet bogen 'De svarer ikke' om netop politikeres udenomssnak, har læst opdateringen og savner noget.

»Der er alt for meget 'undskyld' og for lidt forklaring. Hvis man fik en forklaring på, hvordan det kunne gå til, at han skrev noget forkert på sit cv, kunne man måske forstå det. Det får man ikke,« siger han.

Anna Thygesen fotograferet til BT Erkendelsen. Foto: Emil Hougaard/Ritzau Scanpix Vis mere Anna Thygesen fotograferet til BT Erkendelsen. Foto: Emil Hougaard/Ritzau Scanpix

Kommuikationsrådgiver Anna Thygesen dumper den rådgivning, borgmesteren har modtaget, med et brag. Særligt en bemærkning om, at »det ser bare vildt mærkeligt ud, at det ikke er i overensstemmelse med virkeligheden;« som Niko Grünfeld er kommet med til nyhedsbureauet Ritzau, får Anna Thygesen til at ryste på hovedet.

»Han må fortælle sandheden, som er, at han har opført sig utilgiveligt. Sandheden er ikke at sige, at der er sket en fejl. Man skal ikke komme med en undskyldning, der ikke er en undskyldning,« siger hun og fortsætter:

»Hvis jeg var hans rådgiver, og han ikke ville sige, at han har fiflet med oplysningerne, så ville jeg sige nej tak til at rådgive ham. I stedet ville jeg helt gratis give ham det råd at holde sin mund,« siger hun.

Men det er vel knapt så fedt at sige, at man har fusket med cv'et?

»Nej, og det er jo også derfor, han kommer med det her. Vi har en læresætning i kommunikationsbranchen om aldrig at sige »undskyld, men...« Det duer bare ikke, og det gør sådan set bare det hele værre. I hans bog stopper sagen måske her, men det gør den jo ikke,« siger Anna Thygesen.

Hun mener, det skinner ganske tydeligt igennem, at Niko Grünfeld ikke mener, sagen er alvorlig. I interviewet med ham på Radio24syv forleden hører man ham flere gange smågrine undervejs.

»Det er en kæmpe mangel på ydmyghed og viser, at vi har at gøre med et magtfuldkomment menneske.«

Selv om Niko Grünfeld i sin opdatering lovede, at han gerne stiller op til uddybende interviews med alle medier, der måtte ønske det, har han ikke haft tid til at tale med B.T. i løbet af onsdagen.