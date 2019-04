Den tidligere kulturborgmester i København Niko Grünfeld (AL) går nu hårdt til angreb på Alternativets top efter den seneste tids interne uro.

Det sker i en intern mail, som er blevet lækket til Jyllands-Posten.

Her efterlyser han særligt en 'synlig konsekvens' i partiet, efter de i flere år har døjet med møgsager - herunder anonym kritik, læk og personopgør i organisationen.

'Folketingsgruppen må gå forrest, fordi de tilbage i 2017 sådan set grundlagde den syge kultur, som vi i fredags så den seneste konsekvens af,' skriver han i mailen, der blev sendt den 1. april klokken 20.46 til partiets hovedbestyrelse og partiets tillidsfolk.

Fredag var dagen, hvor to hovedbestyrelsesmedlemmer i Alternativet, Vilhelm Stamp Nordahl Møller og Theis Krarup Hansen, forlod partiet.

Det skete i protest mod en intern kultur i partiet, der ifølge dem indebærer, at medlemmer og frivillige bliver hængt ud.

I mailen sender Grünfeld også en bredside afsted mod partitoppen og efterlyser ledelse i partiet, ligesom han også skriver, hvordan Alternativet fortjener de dårlige meningsmålinger.

Mailen kommer som et svar på en anden lækket mail fra partiets hovedbestyrelse.

OVERBLIK: Her er Alternativets møgsager * I januar i år stod den 22-årige Mathilde Boesen frem i Jyllands-Posten og fortalte om en sag, hvor hun i 2015 havde følt sig seksuelt krænket af en ældre medarbejder i partiet. Herefter fulgte et forløb, hvor den anklagede medarbejder blev fyret, men pludselig genansat. Boesen sagde til Jyllands-Posten, at selve håndteringen "føltes som endnu et svigt". * I oktober sidste år erkendte partiets daværende politiske ordfører, Carolina Magdalene Maier, at hun ikke havde været et godt eksempel. Hun havde nemlig været på for mange flyrejser, især i privat regi, bekendtgjorde hun i et facebookopslag, efter at bloggen Free Speech Blog havde skrevet om hendes rejseaktivitet. * Ved kommunalvalget i 2017 fik Alternativet to borgmesterposter, blandt andet posten som kultur- og fritidsborgmester i København. Men Niko Grünfeld fik under ét år på den post, idet han gik af, efter at han var blevet kritiseret for at give urigtige oplysninger på sit cv og købe dyre møbler til sit borgmesterkontor. * Op til kommunalvalget i 2017 kunne Jyllands-Posten fortælle, at partiet var i færd med at undersøge flere sager om seksuelle krænkelser. Én af dem var sagen om Mathilde Boesen. En anden handlede om, at en chef i partiet havde opfordret de ansatte til at sende billeder af deres lem i slap tilstand. Billederne skulle bruges til en collage. Idéen blev aldrig ført ud i livet. * Alternativet konkluderede efterfølgende selv, at partiet havde haft en festkultur. Men nogen krænkelseskultur var der ikke tale om.

Her mistænkte og udtrykte de bekymring for, at centrale strategipapirer om partiets ageren vil ende i forkerte hænder, efter næstforperson Vilhelm Stamp Nordahl Møller kort før sit farvel bad om adgang til papirerne.

Ved sin afgang meldte han sig nemlig ind i Socialdemokratiet.

I sin mail holder den tidligere kulturborgmester også hovedbestyrelsen ansvarlig for de mange læk, ligesom han også sender lussinger afsted mod de nu to udmeldte hovedbestyrelsesmedlemmer.

Niko Grünfeld var en af Alternativets oprindelige stifter og var tidligere en central del af partiet omkring Uffe Elbæk. Elbæk, som han desuden forsvarer personligt i mailen.

Her ses Uffe Elbæk (tv) og Niko Grünfeld ved Alternativets valgfest "Grønt håb" på Monastic, København, den 21. november 2017. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Her ses Uffe Elbæk (tv) og Niko Grünfeld ved Alternativets valgfest "Grønt håb" på Monastic, København, den 21. november 2017. Foto: Sofie Mathiassen

Grünfeld blev tilbage i efteråret kritiseret for sin kontorindretning og for at have løjet på sit cv.

Det førte til, at han mistede den interne opbakning, og han blev derfor tvunget til at trække sig tilbage i oktober.

Uffe Elbæk og den politiske ledelse på Christiansborg ønsker ikke at kommentere på Niko Grünfelds kritik over for Jyllands-Posten.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Alternativet.