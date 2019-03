Folketingsvalget står for døren, og de politiske partier er godt i gang med at gøre sig klar til valgkampen, der falder senere på året.

Men midt i forberedelsen er Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen kommet lidt i modvind.

Partiet slog nemlig et jobopslag op, hvor man tilbyder et ulønnet job som kampagne-, video- og medieproducer. Selvom partiet har fjernet opslaget igen, så nåede det at vække vrede. Freelancefotografen Per Janus Böhme, der også er næstformand i Dansk Journalistforbunds Kreds 1, blev sur, da han så stillingsopslaget på sin facebookvæg.

»Det er brød taget direkte ud af munden på os, der lever af at tage billeder og lave videoer. Jeg synes, det er horribelt, at vores folkevalgte politikere slår ulønnede stillinger op til deres personlige valgkampagner,« forklarer han til journalisten.dk.

Jobopslaget blev slået op inde på frivilligjob.dk, der giver en oversigt over frivilligt arbejde i landet. Per Janus Böhme mener, at sådan et jobopslag er social dumping. Han påpeger, at det allerede er et kæmpe problem i branchen.

Journalisten.dk har også forsøgt at få en kommentar fra Nicolai Wammen, men det har ikke været muligt. I stedet har hans kampagneleder Christina Vester Nielsen sendt et skriftlige svar på mail.

»Rygraden i enhver folketingsvalgkamp er de mange frivillige, der trods job og studier knokler løs for en sag, de tror på. Det gælder også i Nicolai Wammens kampagne, hvor mange frivillige har meldt sig til at fra plakatophægning, roseuddeling til sociale medier,« skriver hun.

Hun skriver ligeledes, at det var en fejl, at videoen kom op, og at Nicolai Wammen ikke leder efter frivillige kræfter.