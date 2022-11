Lyt til artiklen

Danmarks fungerende finansminister, Nicolai Wammen, er blevet far igen.

Det skriver han i et opslag på Facebook sammen med et billede af den meget lille dreng.

Det er hans tredje søn.

»Carl og Christian er blevet meget stolte storebrødre,« skriver han i opslaget.

Han deler samtidig navnet på deres lille ny:

»Både Karen og lille Frederik (opkaldt efter farfar) har det rigtig godt, og det er dejligt at have den lille fyr hjemme.«

Moren til den 51-årige finansministers tredje barn er Wammens små ti år yngre kone, Karen Lund Wammen.

De har været gift siden 2016.

»Jeg har samtidig kæmpe beundring for Karens vilje og styrke under fødslen. Så sejt,« skriver Nicolai Wammen i opslaget.

Han fortæller, at han de næste par dage vil være sammen med familien, og at han på et senere tidspunkt også tager forældreorlov.

»Forældreorloven med Christian var ganske enkelt en af de bedste beslutninger i mit liv, og jeg glæder mig til at få samme oplevelse med Frederik.«