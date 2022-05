Søndag kunne B.T. fortælle historien om Nicolai Aagaard, som filmede to nordjyske politibetjente, mens de tog hans telefon ud af hænderne på ham.

Optagelsen var til en TikTok video, som Nicolai Aagaard filmede, mens han gik gennem Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Da kameraet pludselig retter sig mod to betjente, trigger det hans ticks, og ufrivilligt udbryder han ‘pansersvin’.

Nicolai Aagaard har nemlig tourettes.

Videoen var lavet til sociale medier, og kunne derfor skrive sig ind i en lang række af optagelser af politiet, der er blevet delt på internettet, og som Det Konservative Folkeparti nu tordner imod.

På partiets Facebook-side skriver de i et opslag, at de »vil gøre det ulovligt at dele videoer og billeder af betjente på sociale medier.«

Det har rejst en del debat i kommentarsporet, hvor flere mener, at forslaget er for vidtgående og lugter af politistat.

Men ifølge konservativ rådmand i Aalborg Morten Thiessen, er der altså ikke tale om, at partiet vil kriminalisere mennesker som Nicolai Aagaard.

Morten Thiessen (K) mener altså ikke, at hans parti vil gøre det ulovligt at dele videoer af politibetjentes arbejde, selvom det er det, partiet skriver på Facebook. Foto: Henning Bagger Vis mere Morten Thiessen (K) mener altså ikke, at hans parti vil gøre det ulovligt at dele videoer af politibetjentes arbejde, selvom det er det, partiet skriver på Facebook. Foto: Henning Bagger

»Man må gerne dele billeder og video af politiets arbejde. Så hvis man læser det som, at vi er for en eller anden form for mørklægning, så læser man det forkert,« siger han og fortsætter:

»Og der er jo nogen, som gerne vil læse det sådan. Typisk mennesker som synes, at alt vi gør er forkert, og vi er frygtelige mennesker.«

Men kan man læse sætningen ‘vi vil gøre det ulovligt at dele videoer og billeder af betjente på sociale medier’ på andre måder end, at det er det, I vil?

»Det kan godt være, at presseafdelingen skulle have været mere påpasselige i deres formulering. Vi er imod mørklægning.«

Sådan skriver Det Konservative Folkeparti på deres egen Facebook. Men det er altså ifølge lokalpolitiker Morten Thiessen (K) ikke det, de mener. Vis mere Sådan skriver Det Konservative Folkeparti på deres egen Facebook. Men det er altså ifølge lokalpolitiker Morten Thiessen (K) ikke det, de mener.

Morten Thiessen forklarer, at det er delingen af private informationer, som nogle gange deles sammen med videoerne, som han og partiet vil sætte ned overfor.

Det kan være informationer om betjentenes adresser, hvor deres børn går i skole eller fulde navn.

»Det kan jo virke ekstremt intimiderende, og det er jo de informationer, der er problematiske – og i mange tilfælde ulovlige – så det vil vi bare gerne have slået fast,« siger han.