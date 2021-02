Regeringen ønsker testkapacitet til fuld genåbning, og det har man diskuteret med landets kommuner.

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) efter møde med landets borgmestre mandag.

»Test er en utrolig vigtig ingrediens i det at kunne åbne samfundet igen,« siger justitsministeren.

»Vi har talt med kommunerne om at lave en testkapacitet, der er så stor, at man kan åbne det hele. Sådan kommer det næppe til at gå, men så er man forberedt til det, der måtte være sundhedsmæssigt belæg for at åbne. Der vil kommunerne være klar til at løfte opgaven på den del sammen med os og regionerne,« siger Nick Hækkerup.

»Nu har vi haft åbnet for 0. – 4.-klasse, hvor kommunerne faktisk har etableret testkapacitet i forhold til personalet. Det har vist sig at fungere ret godt, og det er i virkeligheden det system, man bygger oven på«.

Artiklen opdateres...