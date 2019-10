Der kommer ikke til at rulle hoveder på grund af teleskandalen, lyder det fra minister på pressemøde.

Justitsminister Nick Hækkerup afviser fredag på et pressemøde, at teledata-sagen vil føre til fyringer.

- Jeg vil godt slå fast, at jeg ikke om lidt vil fyre nogen, lyder det fra justitsministeren.

Ministeren har kaldt Rigspolitiets håndtering af teledata-sagen for "særdeles utilfredsstillende". Han har også kritiseret Rigsadvokaten og Justitsministeriets for at nøle i håndteringen af problemerne.

Hækkerup siger på pressemødet, at han ikke vil bringe et sonoffer til skafottet.

- Der er behov for en kultur, hvor fejl kan bringes frem i det åbne, lyder det fra justitsministeren.

/ritzau/