Ulandsbistand er hjælp til fattige i fattige lande - ikke udgifter til flygtninge i Danmark, mener ngo'er.

København. Danmark presser citronen til det yderste, når man fremover vil tælle flere udgifter til flygtninge i Danmark med som udviklingsbistand.

Det mener generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke Tim Whyte.

Tidligere mandag oplyste Finansministeriet, at nye regler fra OECD gør, at udgifter til familiesammenførte flygtninge fremover vil tælle med. Til gengæld anses udgifter til afviste asylansøgere ikke længere for at være udviklingsbistand.

Bundlinjen er, at Danmarks udviklingsbistand vil vokse på papiret, og det giver ikke et fair billede, mener generalsekretæren.

- Hvis du spørger de fleste danskere, hvad udviklingsbistand er, så vil de nok svare, at det er at hjælpe fattige mennesker i fattige lande med at få et bedre liv, siger Tim Whyte.

- Det er det modsatte af, hvad den nye beregning gør.

Også generalsekretær for Røde Kors Anders Ladekarl er stærkt kritisk. På Twitter skriver han:

- Troede ikke at den ko kunne malkes mere - men som sædvanlig slår virkeligheden fantasien.

I forvejen tæller en række udgifter til flygtninge i Danmark med i ulandsbistanden.

Det er blandt andet udgifter til integrationsydelse, danskuddannelse, folkeskole og sundhed.

Finansminister Kristian Jensen (V) har sagt, at den nye beregning er vigtig for at kunne sammenligne udgifterne på tværs af OECD-lande.

Den forklaring køber generalsekretær Tim Whyte kun noget ad vejen.

- Man skal have hele historien med. Danmark har forsøgt i mange år at presse citronen i forhold til at medregne så mange udgifter, som vi overhovedet kunne, siger han.

- Da man så skulle lave nye retningslinjer i OECD, har Danmark nok været et af de lande, der har presset mest på for at få udgifter i eget land regnet med. Det er en ærgerlig opførsel for et land, som engang var stolt af sin bistand.

Danmarks udgifter til ulandsbistand vil blive opgjort på den nye måde fra og med udgifter afholdt i 2017.

Finansministeriet har genberegnet tallene for 2017. Her er ministeriet kommet frem til, at yderligere 290 millioner kroner det år kan regnes som ulandsbistand.

/ritzau/