Man kan nok roligt sige, at nedturen for Liberal Alliance på valgaftenen kom stærkt bag på partistifteren Anders Samuelsen.

Så sent som tirsdag skriver jeg til ham på Messenger, om han vil kommentere at seks partier risikerer at komme under spærregrænsen - herunder LA.

»Vi risikerer jo ikke at komme under spærregrænsen. Så derfor må du tale med nogle andre,« lyder det selvbevidst fra Samuelsen.

LA kom så heller ikke under spærregrænsen, men de er godt nok tæt på.

Liberal Alliances Anders Samuelsen holder pressemøde på Christiansborg, torsdag den 6. juni 2019. Folketingsvalget blev katastrofalt for Liberal Alliance, der blev sendt i knæ og mistede flere profiler inklusive partilederen, der nu er gået af.

Og jeg havde altså ikke fantasi til at forestille mig, at Anders Samuelsen slet ikke ville blive valgt. Det havde han nok heller ikke selv.

Jeg har gennem en årrække haft en løbende dialog med Anders Samuelsen. Når jeg snakker med ham, vender han tit tilbage til sit hidtil største nederlag i 2009. Naser Khader og Gitte Seeberg var skredet, han havde ændret partiets navn og politik, og nu stod hans ny parti Liberal Alliance til 0,0 pct.

Siden lykkedes det ham at få et flot valg i 2015, og sprænge sig vej ind i Løkkes regering i 2016.

Jeg tror, at oplevelsen med at ligge på 0,0 pct., har gjort noget ved Anders Samuelsen psykologisk. At han simpelthen tror, at alt er muligt. Og det troede han nok indtil onsdag aften ca. kl. 22.00.

Nogenlunde samtidig med det taler jeg med Henrik Dahl fra partiet og spørger, om ikke regeringsdeltagelsen var en fejl.

Liberal Alliances Anders Samuelsen holder pressemøde på Christiansborg vedrørende sin afgang som formand og sit exit fra politik, torsdag den 6. juni 2019. Folketingsvalget blev katastrofalt for Liberal Alliance, der blev sendt i knæ og mistede flere profiler inklusive partilederen, der nu er gået af.

Hvis nu man forestiller sig, at Samuelsen havde stået fast på sit krav om topskattelettelser og havde væltet Løkkes regering i 2016 i stedet for at gå ind i den, så ville han i al fremtid være blevet en troværdig helt for de mest liberale kræfter.

»Jo, det var en fejl at gå ind i den regering,« erkender Henrik Dahl.

Anders Samuelsens holdning har hele tiden været, at man får meget mere ud af at deltage i en regering, end i at prøve at presse den udefra.

Og hans argument nu er også, at DF, der valgte at stå udenfor regeringen, også er blevet halveret.

Men under alle omstændigheder viser valgresultatet, at vælgerne straffer partier som DF og LA, der åbenlyst kæmper om magten.

Mens det tredje regeringsparti, der forholdt sig roligt og ikke deltog i kamphandlingerne, De Konservative, blev belønnet af vælgerne med et historisk flot valg.