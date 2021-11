Nationale og lokale møgsager ser ud til at have slået revner i den socialdemokratiske bastion Aalborg Kommune.

Det blev således et blodrødt valg i statsminister Mette Frederiksens fødeby, Aalborg, hvor Socialdemokraterne mister det absolutte flertal i byrådet.

»Jeg er glad for at sige, at vi har lavet en konstitueringsaftale bestående af 20 mandater bestående af Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti, som peger på mig som borgmester,« var dog stadig ordene fra Thomas Kastrup-Larsen.

Partiet må sluge en gedigen tilbagegang på cirka 25 procent, men borgmester Thomas Kastrup-Larsen kan glæde sig over, at mere end hver tredje aalborgenser alligevel satte kryds ved liste A.

I alt 36,9 procent af vælgerne pegede på S – en massiv tilbagegang på 11,8 procentpoint sammenlignet med valget i 2017.

Venstre bliver det næststørste parti med knap 19 procent, mens Konservative sikrer et kanonvalg med en fremgang på 7,2 procentpoint.

Aalborg er historisk set en rød by – siden 1925, da den første socialdemokrat blev valgt som borgmester, har der blot været otte borgmestre i byen, alle fra Socialdemokratiet.

Manden på posten i øjeblikket er Thomas Kastrup-Larsen, der for otte år siden afløste Henning G. Jensen som kommunens førstemand, og Kastrup-Larsen fik et forrygende valg i 2017 med fem ekstra mandater og 29.498 personlige stemmer.

Selv om Socialdemokratiet nu går tilbage i Aalborg, er det med afstand det største parti i byrådet. Det gælder dog om at kunne tælle til 16 i Aalborg, og S får altså brug for opbakning for at nå til et flertal i byrådet nu.

SF får atter plads i byrådet med to mandater efter fire år uden for indflydelse i byrådet i Aalborg, da partiet tabte sine fem mandater ved det foregående valg.

Nye Borgerlige har fået sit første mandat i kommunen, mens både De Radikale og Enhedslisten også kan melde om mandatfremgang i Aalborg.

Mandatfordeling: