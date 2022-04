I denne uge har tidligere forbundsformand for 3F Per Christensen mistet to vigtige bestyrelsesposter. Nu viser det sig, at han også har mistet positionen som næstformand i Det Kongelige Teaters bestyrelse. Det skriver Frihedsbrevet.

Frihedsbrevet skriver, at Per Christensen for cirka halvanden måned siden skrev til kulturminister Ane Halsboe, at han trak sig som næstformand i bestyrelsen for Det Kongelige Teater og Kapel. Per Christensen fortsætter dog som menigt bestyrelsesmedlem, hvor han sidder til december 2023.

En løsning som bestyrelsesformand Bertel Haarder til Frihedsbrevet kalder »en god løsning«.

»Vi kan allesammen godt se, at der er sat skår i hans generelle troværdighed. Men vi har intet at udsætte på hans arbejde i bestyrelsen, så det er en god løsning, at han trækker sig som næstformand og fortsætter i bestyrelsen,« siger Bertel Haarder.

Tidligere formand for 3F, Per Christensen.

Per Christensen trak sig tidligere i denne uge fra bestyrelsesposter i de statslige virksomheder Sund & Bælt og Evida.

B.T. afslørede i januar, at 3F-formanden gennem en årrække og over to omgange havde levet et omfattende dobbeltliv med to faste partnere samtidig, to steder han sov, to svigerfamilier, bonusbørn for begge partnere, tom omgangskredse og meget andet, som hører til i et parforhold.

Fire dage efter B.T.s historie trak Per Christensen sig som forbundsformand efter pres fra 3Fs hovedbestyrelse.

I forbindelse med dobbeltlivet havde Per Christensen også benyttet sig af en lejlighed, som ellers kun skulle være tilgængelig for 'værdigt trængende chauffører', og som han har fået adgang til gennem en fond, hvor mindst fire ud af fem medlemmer af bestyrelsen er fremtrædende medlemmer af 3F.

Desuden havde 3Fs advokat og nær ven med Per Christensen ringet til en af de i alt fire kvinder, som Per Christensen havde bedraget, hvilket hun oplevede som et forsøg på at standse hende i at gå til medierne med sin historie.

Per Christensen sidder fortsat som bestyrelsesmedlem i A-pressen, som blandt andet ejer A4 Medier.