Søren Pape Poulsens udmelding om at nedtone miljø og klima i valgkampen skal gavne Folketingets mindste parti.

København. De Konservative vil væk fra jumbopladsen i Folketinget.

Seks mandater blev det til ved valget i 2015, og det skal forbedres ved det kommende valg.

Det siger De Konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard, efter at justitsminister og K-formand Søren Pape Poulsen til Berlingske har udtalt, at partiet nedtoner miljø og klima i den kommende valgkamp.

Netop miljø og klima er ellers en mærkesag for partiet. Så hvordan hænger det sammen? Ritzau har talt med Abildgaard om emnet.

* Hvorfor vil I ikke bruge kræfter på miljø og klima i valgkampen?

»Det skal ikke forstås sådan, at vi ikke skal bruge politiske kræfter på det grønne område. Der er fortsat masser af kampe, vi kæmper internt i regeringen, og der er stadig mange forhandlinger i forhold til klimaplaner.«

»Det handler om, at vi ikke formidlingsmæssigt skal bruge de samme kræfter på området som før. Vores vælgere ved, hvad vi står for på det område.«

»Vi vurderer, at der er andre områder, hvor vi skal være bedre til at forklare, hvad vi mener.«

* Siden sidste valg har I blandt andet været med til at vælte en Venstre-minister (tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i 2016, red.) for at vise, hvor grønne I er. Hvorfor så neddrosle på området nu?

»Vi har aldrig væltet ministre for at vise, hvor grønne vi er. Vi har sagt, at vi ikke havde tillid til en minister, som vi mente ikke fremlagde nogle tal korrekt.«

* Papes melding kommer, kort tid efter at der er lavet en energiaftale, og der kommer snart en klimaplan fra regeringen. Hvordan er timingen i forhold til Papes udmelding?

»Der har ikke været et konservativt ønske om en proaktiv melding på det her. Vi er helt naturligt blevet spurgt ind til emnet.«

»Vi kommer ikke til at neddrosle på noget. Vi kommer til at kæmpe lige så hårdt på dette område, som vi har gjort hele tiden.«

* I vil blandt andet fokusere mere på at få skatten ned, sundhed samt lov og orden. Hvorfor er der flere stemmer i de område end en af jeres mærkesager?

»Vi er ikke et parti, der kun mener noget på nogle få udvalgte områder. Vi favner bredt, men der vil altid være temaer, som vi på et givent tidspunkt føler er vigtigere at adressere end andre.«

* Hvad er der flest stemmer i?

»Jeg håber, at der er stemmer i at stå ved, hvem man er som parti. Vi kan ikke koges ned til en, to eller tre mærkesager.«

»Vi er nødt til at adressere nogle af de dagsordener, som ligger meget højt hos vælgerne, og hvor de efterspørger svar fra os politikere. Det gælder sundhedsområdet.«

* Hvad er et godt valgresultat?

»Vi går efter ikke at blive Folketingets mindste parti efter valget. Men vigtigst af alt går vi efter, at vi bliver flere rundt om bordet inde i vores gruppelokale.«

* Taler vi tocifrede mandater?

»Jeg kommer ikke til at sætte procenter på. Vi har ingen illusioner om, at vi er tilbage i Poul Schlüters storhedsdage efter valget. Vi er klar over, at det er et meget langt og et meget sejt træk.«

/ritzau/