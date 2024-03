En chefredaktør, professorer og ansatte i ministerier er blandt medlemmerne i udvalg for offentlighedslov.

Det udvalg, der skal se på ændringer til den kritiserede offentlighedslov, er torsdag nedsat.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse, hvori det fremgår, at udvalget blandt andre består af flere universitetsprofessorer, ansatte i ministerierne samt mediefolk.

Det første møde for udvalget er i marts.

Udvalget skal ifølge dets kommissorium se på fordele og ulemper ved, at der kan prioriteres mellem anmodninger om aktindsigt - altså at man prioriterer visse grupper eller visse typer anmodning om aktindsigt foran andre.

Udvalget skal også se på fordele og ulemper ved, at "gebyr for behandling af aktindsigtsanmodninger anvendes i videre omfang".

Alle borgere har ret til at søge aktindsigt. Journalister bruger ofte redskabet professionelt til at få information - eksempelvis dokumenter eller tal, der ikke er offentliggjort.

I dag er det muligt at kræve penge for at behandle en aktindsigt. Det kan ske, hvis der ønskes en kopi i fysisk papir, eller hvis der er tale om en aktindsigt bestående af mere end 100 sider.

Ellers koster det ikke noget.

Udvalget skal altså se på, hvad der kan vindes eller tabes ved, hvis flere eller større gebyrer kommer i brug.

Landsdommer Thomas Klyver er formand for udvalget, hvor også Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen er med.

For over ti år siden blev offentlighedsloven ændret. Siden er den af kritikere blevet beskyldt for at være en lukkethedslov.

Kritikken går på, at den afskærer borgere og medier fra indsigt i regeringens og ministeriers arbejde.

Det var regeringen, der sammen med Danmarksdemokraterne, De Konservative og De Radikale i januar blev enige om at nedsætte det lovforberedende udvalg, der er nu er klar.

Regeringen vil i andet halvår af 2024 drøfte status på udvalgets arbejde med partierne i Folketinget, oplyser Justitsministeriet.

/ritzau/