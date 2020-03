Mandag tog Mette Frederiksen det skridt, som mange eksperter på forhånd havde spået.

Nedlukningen af det offentlige Danmark forlænges til og med den 13. april, ligesom forbud mod arrangementer og forsamlinger samt lukning af butikker og restauranter forlænges til efter påske.

Men det kan koste adskillige tusinde fyresedler til danske lønmodtagere, vurderer Dansk Industri, som dog bakker ubetinget op om forlængelsen.

»Det kan ikke undgås, at ledigheden vil stige betydeligt efter forlængelsen til efter påske. Virksomheder vil gå konkurs, og mange vil fortsat miste deres job, selv om vi gør alt for at undgå det,« siger direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

Statsministeren sender bøn til virksomheder

I løbet af den forgangne uge meldte ca. 22.800 danskere sig som ledige. Det er næsten fire gange så mange som på en normal uge.

»Vi kan håbe, at den meget kraftige stigning i ledigheden vil aftage. Men vi skal forberede os på, at kurven fortsætter,« siger Kent Damsgaard.

Mette Frederiksen opfordrede på mandagens pressemøde flere gange virksomhederne til at holde igen med fyresedlerne og i stedet benytte lønkompensationen, som Folketinget har indført i al hast.

»Men vi kommer ikke igennem det her uden at se nogle rigtig kedelig tal på arbejdsløsheden. Det ærlige svar er, at vi forventer øget ledighed de kommende uger,« sagde statsministeren.

Hjælpepakker skal afbløde krisen

For at redde virksomheder fra konkurs og lønmodtagere fra en fyreseddel er Folketingets partier blevet enige om krisepakker for knap 60 mia. kr. i direkte støtte.

Krisehjælpen betyder bl.a., at hårdt ramte virksomheder kan få lønkompensation for medarbejdere, der er sendt hjem med løn. Butikker og andre, som har fået forbud mod at holde åbent, kan desuden få betalt op til 100 pct. af deres faste udgifter af staten.

»Uden hjælpepakkerne ville arbejdsmarkedet falde sammen om ørerne på os. De gør gavn. Men nogle virksomheder er alligevel tvunget til at fyre medarbejdere de kommende uger for ikke at gå konkurs,« siger Kent Damsgaard.

På grund af coronakrisen er Folketingets partier blevet enige om, at de kommende tre måneder ikke tæller med i den toårige dagpengeperiode. Det betyder, at dagpengemodtagere ikke skal frygte at miste dagpengene under krisen.

Men for dem, som ikke er medlem af en a-kasse, hedder det kontanthjælp, hvis de får en af de mange fyresedler.

Frygten for kontanthjælp betyder nu, at mange melder sig ind i en fagforening og a-kasse.

Hos Business Danmark, som organiserer faggrupper inden for salg og marketing, har mere end dobbelt så mange meldt sig ind i forhold til normalt de seneste uger, fortæller adm. direktør Martin Kildgaard Nielsen.

»Folk bliver usikre og utrygge oven på de mange fyringer, og derfor vælger de at organisere sig,« siger han og fortsætter:

»Vi har alle mand på dæk, fordi medlemmerne ringer ind i hobetal. Vi har over tre gange så mange henvendelser som normalt.«