Paradoksalt nok kan nederlaget til premierminister Theresa May onsdag aften give hende den bedste mulighed indtil videre for at få sin udskældte skilsmisseaftale med EU stemt igennem.

Det er sådan situationen har udviklet sig, efter at parlamentsmedlemmerne har stemt for at Storbritannien ikke bør forlade EU uden en aftale.

For selvom et flertal af de folkevalgte således har bestemt sig for, at ‘no deal’ aldrig må blive et scenarium, så er det præcis, hvad der risikere at blive tilfældet om blot 15 dage.

Med mindre at de politiske repræsentanter for Det Forenede Kongerige stemmer Theresa Mays aftale igennem eller opnår en udskydelse af brexit, hvilket kan betyde, at brexit slet ikke bliver til noget.

Et pludseligt regnskyl fik de indtil videre få fremmødte demonstranter til at dække sig til. London torsdag den 14. marts 2019.

Ifølge BBC gør Theresa May klar til et tredje forsøg på at opnå et ja til skilsmisseaftalen.

Den afstemning skal ske inden onsdag i den kommende uge.

Ifølge de britiske medier vil premierministeren forsøge at overtale tilhængere af brexit til at stemme for aftalen, der i januar første gang fik historisk store klø med hele 230 stemmer imod sig.

Hvis ikke aftalen stemmes igennem, står Storbritannien over for en langvarig udsættelse af brexit, der blandt andet medfører, at Det Forenede Kongerige skal deltage i valget til Europa-Parlamentet i maj.

B.T. er også torsdag til stede foran Westminster Palace, når den vigtige afstemning om udskydelse af brexit sker. London torsdag den 14. marts 2019.

Desuden kan en udskydelse af brexit føre til en ny folkeafstemning, en tilbagetrækning af artikel 50 (udtrædelsen af EU) samt at tilliden fra befolkningen til politikerne daler til et katastrofalt lavt niveau, lyder argumenterne.

Det lader da også til, at hun er ved at trænge igennem til nogle af hendes kolleger i parlamentet.

Det nordirske parti, DUP har ved de to foregående afstemninger afvist Theresa Mays aftale.

Men nu lyder det, at partiet torsdag skal drøfte mulighederne for en aftale med regeringen.

Chris Hatcher, som B.T. møder foran Westminster Palace torsdag formiddag, er godt tosset på Theresa May over udsigten til endnu en afstemning om skilsmisseaftalen.

EU-tilhænger, Chris Hatcher, som B.T. møder foran Westminster Palace torsdag formiddag, er godt tosset på Theresa May over udsigten til endnu en afstemning om skilsmisseaftalen, der således kan føre til brexit.

»Jeg mener, det er forfatningsstridigt at bringe aftalen til afstemning en tredje gange, men jeg tror ikke, det stopper hende. Jeg tror, hun vil forsøge at tvinge aftalen igennem,« siger han.

Den 57-årige brite er kørt fra hjemmet i Wales klokken fem torsdag morgen, så han kan være med til at demonstrere foran parlamentet dagen igennem. Som ‘remainer’ håber han på en udskydelse af brexit.

Rationalet er, at det kan resultere i at brexit helt enkelt bliver annulleret.

Theresa May vil forsøge at få et ja til sin aftale med EU endnu en gang.

Men han er bekymret for, hvad regeringslederen foretager sig i de kommende dage i sit forsøg på en politisk sejr.

»Selvfølgelig er det en taktisk manøvre at vente med afstemningen til sidste øjeblik, og det er nu op til parlamentsmedlemmerne at beslutte sig for, om de vil afpresses til at acceptere hendes aftale,« siger Chris Hatcher.

For ham er der kun ét godt alternativ til skilsmisseaftalen:

»Parlamentsmedlemmerne kan vælge at få noget rygrad og bestemme sig for at beholde den bedste aftale, vi har, nemlig aftalen om at være med i EU.«