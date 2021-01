NB og DF har ophæver clearingsystemet, hvis der skal stemmes om en rigsret mod Inger Støjberg (V),

Ved en eventuelt afstemning om en rigsretssag mod Inger Støjberg (V) vil Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti ikke følge Folketingets clearingssystem.

Clearingaftaler i Folketinget er uformelle aftaler partierne imellem. De sikrer, at flertallet bliver fulgt, selv om ikke alle Folketingsmedlemmer er i salen.

Det betyder, at det ikke gør en forskel, om medlemmer er syge eller forhindret i at være i Folketingssalen.

- Vi fire fra Nye Borgerlige møder op på dagen og trykker på den røde knap, uanset hvor mange de andre partier stiller med.

- Det skylder vi vores vælgere at gøre i en sag, som vi tillægger stor betydning, skriver Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, i en pressemeddelelse.

Og hun bakkes fuldtonet op af tidligere formand for Folketinget og mangeårig formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard.

- Vi vil fortælle de partier, vi clearer med, at aftalen er ude af kraft den dag. Og så er resten af Folketinget nødt til at sætte aftalen ud af kraft.

- Dette her er så sjælden og vigtig en sag, at ingen skal have mulighed for at gemme sig ved at være clearet, siger hun.

At de to partier ikke vil følge clearingaftalen kan betyde, at alle medlemmer af Folketinget må møde op og stemme, hvis det skulle komme dertil.

Det er ikke besluttet, om Folketinget skal stemme om et beslutningsforslag om at rejse en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Sagen handler om adskillelsen af alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, i 2016, hvor Inger Støjberg var minister. Først ombudsmanden, siden byretten, så Instrukskommissionen og sidst uvildige advokater har vurderet, at den praksis var ulovlig.

Instrukskommissionen har desuden fundet, at Inger Støjberg var vidende om, at udførslen af en sådan praksis ville være ulovlig. Og at hun vildledte Folketinget i sagen i en længere periode.

Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet og Frie Grønne har alle sagt, at de vil stemme for en rigsret. Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti har sagt, at de vil stemme imod.

Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative har endnu ikke meldt ud, hvad de vil stemme. Hvis Venstre eller Socialdemokratiet stemmer for, vil der være flertal.

Pia Kjærsgaard peger specielt på disse partier, når det kommer til, hvorfor clearingaftalen skal stoppes og alle tvinges til at stemme for eller imod i Folketingssalen.

- Man kan godt forestille sig, at der i Venstre og Socialdemokratiet var nogle medlemmer, der måske havde lyst til at stemme imod en rigsret, men som kan være tilbøjelige til ikke at gøre, fordi de vil følge ledelsen.

- Men man er nødt til ene og alene at følge sin egen samvittighed. Der skal ikke tages hensyn til andet. Og det bliver man nødt til, når clearingsystemet er ophævet, siger Pia Kjærsgaard.

