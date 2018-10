Den kvinde som er mistænkt for at have svindlet for 111 millioner kroner er den 64-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen. Københavns Byret har ifølge Ritzau netop afvist, at hun skal beskyttes af et navneforbud. Hun kalder sig oftest Britta Nielsen.

Pengene har hun overført til egne konti ved i alt 274 udbetalinger fra 2002 og frem til i dag. Millionerne har hun taget fra de såkaldte SATS-puljer, der hvert år uddeles til initiativer, som skal forbedre levevilkårene for de udsatte i samfundet.

Her ses den 64-årige Anne Britta Troelsgaard Nielsen. Billedet er taget ved en hesteauktion. Foto: Wiegaarden Fotostudie Vis mere Her ses den 64-årige Anne Britta Troelsgaard Nielsen. Billedet er taget ved en hesteauktion. Foto: Wiegaarden Fotostudie

Kvinden blev 4. oktober i år erklæret personligt konkurs ved Sø- og Handelsretten med partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen som kurator.

Det er specielt mellem 2007 og 2014, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen ifølge Socialministeriet malkede statskassen for typisk tocifrede millionbeløb om året. Alene i 2010 overførte hun 15,4 millioner kroner til sig selv.

Meget tyder på, at kvinden fra Hvidovre forkælede sin familie med dyre hesteindkøb. Som B.T. fortalte tirsdag, har den 64-årige kvinde haft et stutteri, hvor hun har opdrættet heste. Hendes hest Pure Heart deltog i VM for unge springheste i 2012 i Belgien.

Da kvinden i 2007 deltog i en hesteauktion købte hun et hoppeføl til sin datter. Arrangøren af auktionen har søgt i arkivet og bekræfter over for B.T. nu salgsprisen: 175.000 kroner.

Samme år som købet fandt sted, hev den mistænkte kvinde ifølge Børne- og Socialministeriet 10 millioner kroner ud af Socialstyrelsen til sig selv. Ifølge et hestemagasin købte kvinden hoppefølet til sin datter, der er en habil springrytter.

B.T. var tirsdag eftermiddag forbi den mistænktes gule murermestervilla på Hvidovrevej i København og kunne konstatere, at gardinerne var trukket ned, og der var en lukket gitterport med pigge og alarmsystem. Navnet på postkassen var streget ud. Ifølge en nabo var der lys i huset i sidste uge. Kvinden boede alene og holdt sig meget for sig selv, fortæller naboen.

Her ses Britta Nielsens hus i Hvidovre. Vis mere Her ses Britta Nielsens hus i Hvidovre.

Kvinden blev på et pressemøde i går omtalt som en betroet medarbejder af børne- og socialminister Mai Mercado (K), og hun har da også fået en fortjenstmedalje af Dronningen i februar 2017 for netop at have arbejdet 40 år i Socialstyrelsen.

Men kvinden har tilsyneladende levet et dobbeltliv: Udadtil den loyale medarbejder. Men i virkeligheden snød og bedrog hun ifølge anklagemyndigheden de organisationer og foreninger, som skulle have penge til velgørende arbejde.

Navnet på den mistænktes postkasse er streget ud. Foto: Thomas Nørmark Krog Vis mere Navnet på den mistænktes postkasse er streget ud. Foto: Thomas Nørmark Krog

Nu jagtes hun af Bagmandspolitiet og er efterlyst af Interpol. Hun var angiveligt flygtet ud af landet, da politiet reagerede på en anmeldelse 25. september 2018.