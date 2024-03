Det var rørende at se Aleksej Navalnyjs hustru stille sig frem kort tid efter meldingen om hendes mands angivelige død i en russisk straffekoloni.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) til DR fredag eftermiddag.

Ligesom Julia Navalnaja, Navalnyjs kone, deltager statsministeren i en sikkerhedskonference i München.

»Det var et meget rørende øjeblik. Det er en kvinde, som øjensynligt lige har mistet sin mand - en af de få, der er gået imod Putin og det russiske styre.«

»At se hende grådkvalt på scenen, hvor hun fik opbakning fra mange af os andre, var et meget specielt øjeblik,« siger Mette Frederiksen.

Russiske fængselsmyndigheder meldte tidligere fredag ud, at Navalnyj er død.

Det er dog ikke blevet bekræftet af hverken hans familie eller hans hold af advokater.

Ifølge myndighederne blev Navalnyj syg under en gårdtur. Han mistede bevidstheden og døde kort tid efter, lyder det.

Aleksej Navalnyjs hustru kort tid efter meldingen om hendes mands angivelige død i en russisk straffekoloni. Foto: Kai Pfaffenbach/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Aleksej Navalnyjs hustru kort tid efter meldingen om hendes mands angivelige død i en russisk straffekoloni. Foto: Kai Pfaffenbach/AFP/Ritzau Scanpix

Meldingen kommer ikke bag på statsministeren, som også siger til DR, at Navalnyj har været forfulgt gennem mange år.

Hun siger videre til TV 2, at hans død er tragisk.

»Det er et dødsfald, som vi alle bliver nødt til at tage meget alvorligt, fordi det i mine øjne er endnu en indikation på, hvilket Rusland vi står over for,« siger statsministeren.

De russiske myndigheder har ikke oplyst nogen dødsårsag. Der skal være iværksat en undersøgelse af det.

Ifølge en talsmand for Kreml er Ruslands præsident, Vladimir Putin, blevet orienteret om dødsfaldet. Kreml har ikke nogen informationer om dødsårsagen, har talsmanden videre sagt.

Fra Navalnyjs hustru lyder det fredag eftermiddag, at hun tvivler på meldingen om sin mands død.

»Jeg ved ikke, om vi kan tro på de frygtelige nyheder, som vi har hørt,« siger hun under sit møde med pressen i München.

Julia Navalnaja siger videre, at hvis meldingen er sand, skal Putin og »hans venner« vide, at de ikke slipper ustraffet fra, at Navalnyj døde i det russiske styres varetægt.

/ritzau/