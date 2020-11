Det er kritisabelt, at Miljøstyrelsen har givet dispensation til pesticider i drikkevand mod EU-lov, siger SF.

Både Danmarks Naturfredningsforening og SF vil have kulegravet Miljøstyrelsen efter det er kommet frem, at den i en årrække stik imod EU's regler har givet dispensation til vandværker, når der kommer til pesticider i drikkevandet.

Det er kommet frem tirsdag aften i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet. Ministeriet skriver, at Miljøstyrelsen siden 2013 - og trods instrukser om det modsatte fra EU-Kommissionen - har givet dispensationer til at overskride grænser for pesticider i drikkevandet.

Maria Reumert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, kalder det fuldstændig uacceptabel myndighedshåndtering.

- Det er en kæmpe skandale, at de myndigheder, som er sat i verden for at beskytte borgernes sundhed og drikkevand så groft har tilsidesat EU-reglerne.

- Miljøstyrelsen har givet vandværker tilladelse til at sende drikkevand med for høje koncentrationer af sprøjtegift ud til danskernes vandhaner, selv om det faktisk var ulovligt, skriver hun i en kommentar.

Allerede i december sidste år modtog Miljøstyrelsen krads kritik fra Rigsrevisionen for sin håndtering af dispensationer.

Dengang omhandlede det tilladelser til brug af pesticider, der enten var forbudt eller endnu ikke godkendt.

- Det er ikke første gang, Miljøstyrelsen er blevet grebet i fejl i håndtering af pesticider, som har haft store konsekvenser for natur, grundvand og drikkevand.

- Sidst var det lemfældig håndtering af dispensation til fortsat brug af ikke-godkendte pesticider, og nu det her. Det er grotesk, skriver SF's miljøordfører, Carl Valentin, i en kommentar.

Partiet kræver en "fuldstændig gennemgang af pesticidlovgivningen og Miljøstyrelsens håndtering heraf".

Også regeringsstøttepartiet Enhedslisten vil have svar på, hvordan det har kunnet ske.

- Det her er skandaløst! Miljøstyrelsen har i syv år totalt ignoreret drikkevandskrav. Det er ubegribeligt - og et svigt, i en tid hvor skandalerne om nye fund af sprøjtegifte i vores vand vælter frem. Ministeren må forklare sig i et samråd, skriver partiets miljøordfører, Mai Villadsen, på Twitter.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at der "udestår en kæmpe oprydningsopgave" i Miljøstyrelsen.

- Det er fuldstændig afgørende, at vi som borgere kan have tillid til myndighederne.

- Den her sag viser tydeligt, at der er behov for en stor oprydning i Miljøstyrelsen, så vi som borgere kan være sikre på, at myndighederne varetage borgernes og drikkevandets interesser - og ikke landbrugets, skriver Maria Reumert Gjerding.

