SF's klimaplan om blandt andet mere skovrejsning bliver godt modtaget af Danmarks Naturfredningsforening.

Det er "ekstremt positivt", at SF med en ny klimaplan vil sikre, at Danmark kommer i mål med at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Sådan lyder meldingen fra Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi ved, det er det mål, der er helt nødvendigt, hvis vi skal levere Danmarks bidrag til at bremse klimaforandringerne i tide, siger hun.

SF hæver med klimaplanen ambitionen, som tidligere har været en reduktion på minimum 60 procent.

Et af elementerne i planen er et mål om at plante skov, som svarer til arealet af tre gange Bornholm. Og skovrejsning er et nødvendigt tiltag, hvis man spørger man Maria Reumert Gjerding.

- Det er vigtigt, fordi skov kan trække CO2 ud af atmosfæren. Og det, vi har brug for, hvis vi vil bremse klimaforandringerne, er at spole tilbage og suge noget af den CO2 ud af atmosfæren, som vi har udledt, siger hun.

Ifølge SF-formand Pia Olsen Dyhr løser tiltaget problemer på den korte bane. På den lange bane skal landbruget også lægges om, lyder det i partiets udspil.

Men det skal helst ske med det samme, mener Reumert Gjerding.

- Vi skal absolut i gang med en omlægning af landbrugsarealer allerede nu. Det har vi også foreslået sammen med landbruget, så der er ikke nogen grund til at udskyde indsatsen, siger hun.

Ifølge hende har det samme effekt, når landbrugsjord bliver taget ud af produktion og givet tilbage til naturen, som skovrejsning har.

- Skovrejsning kan ikke gøre det alene. Det er derfor, jeg også glæder mig over, at planen indeholder en række bud på, hvordan vi skal omstille samfundet.

- Skovrejsning og det at tage landbrugsjorden ud af produktion er blot elementer i den store samlede plan, siger Maria Reumert Gjerding.

SF vil primært finansiere klimaplanen med en forhøjelse af arbejdsmarkedsbidraget og topskatten. Det vil bidrage med tre milliarder kroner årligt.

/ritzau/