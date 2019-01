Repræsentanter for Hvidovre Kommune og regeringen har mandag præsenteret planen om en udbygning af Avedøre Holme. Danmarks Naturfredningsforening glæder sig over, at området får et grønt præg, men savner en konkretisering af, hvordan det skal realiseres og finansieres. Uffe Weng/Ritzau Scanpix