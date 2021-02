Regeringens klimastrategi med at vente på teknologiske løsninger er farlig, mener naturfredningsforening.

Klimarådets statusrapport over regeringens klimaindsats viser sort på hvidt, at de politiske aftaler på området ikke er ambitiøse nok.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening, der vil have handling.

- Vi kan se meget tydeligt fra Klimarådet, at med de politiske aftaler, der er lavet indtil videre, der kommer vi kun en tredjedel af vejen mod 70 procentsmålet i 2030. Og det er selvfølgelig slet, slet ikke godt nok, siger foreningens præsident, Maria Reumert Gjerding.

- Regeringen har gået efter de lavthængende frugter indtil videre. Man har gjort det, der er nemt. Vi skal skrue markant op for ambitionsniveauet. Vi bliver nødt til at genåbne de aftaler, der er indgået.

- Vi bliver nødt til at få lavet nogle helt nye, store ambitiøse aftaler. Både for landbrug og for hele transportsektoren.

Rapporten fra Klimarådet fredag konkluderer blandt andet, at Danmarks mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990 ikke bliver nået med den nuværende klimaindsats.

Der er derfor behov for nye initiativer, konkluderer rådet. Det fremhæver også, at tiden er knap, og at regeringen "i høj grad forventer at basere målopfyldelsen på nye og uprøvede teknologier".

Den del hæfter Maria Reumert Gjerding sig ved.

- Problemet er, at man sidder og drømmer og håber, at der kommer en teknologi, der kan redde os i sidste øjeblik. Det er usikkert. Og det er alt for risikabelt i forhold til den kæmpe klimakrise, vi står over for.

- Man bliver nødt til som regering at tage ansvaret på sig og lægge en køreplan, der sikrer, at vi når i mål. Hvis teknologien så viser sig at virke og komme, så kan man jo bare nå endnu længere, siger hun.

Ifølge rådet er det "helt afgørende, at klimaindsatsen udbygges og prioriteres i de kommende år, hvis Danmark skal nå 70-procentsmålet".

Derfor bør regeringen og Folketinget i de kommende år vedtage konkrete tiltag, som sikrer yderligere reduktioner af udledninger i 2030, mener Klimarådet.

Det tilføjer, at det også bør gælde på områder, hvor der blev indgået politiske aftaler i 2020.

/ritzau/