Danmarks Naturfredningsforening mener, det er på tide, at politikerne får forbedret kvaliteten af drikkevand.

Det er meget glædeligt, at et bredt flertal i Folketinget fredag har offentliggjort en aftale, der sikrer danskerne renere drikkevand.

Men det var også på høje tid, at politikerne lyttede til advarsler, så det fremover skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer.

Det mener præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

- Det her burde man have gjort for mange år siden. Så jeg er glad, men jeg vil også sige, at det var da på tide, at man gør det. For man har vidst i årevis, at der er en ekstremt stor risiko lige præcis rundt om vandboringerne.

- Så det er på høje tid, men det ændrer ikke ved, at jeg rigtig gerne vil rose politikerne for at have lyttet, for at have lyttet til os og dybest set også den danske befolkning. Vi har målt på det, og vi kan se, at det optager danskerne i meget høj grad, siger hun.

Danmarks Naturfredningsforening glæder sig ikke mindst over forbuddet mod at sprøjte nær boringsnære beskyttelsesområder. Desuden skal der screenes for flere stoffer i grundvandet.

- Det betyder noget for det vand, der kommer ud i køkkenerne hos den danske befolkning. Det betyder, at der udvaskes færre pesticider af mindre sprøjtegift til vores vand, og det vil beskytte drikkevandet ikke bare nu, men langt ind i fremtiden.

- Vi kan igen og igen se, at der udvaskes stoffer, som vi slet ikke troede kunne ende dernede. Det skyldes, at beskyttelsen i årevis ikke har været god nok.

Spørgsmål: Er der områder, hvor man kunne gøre mere end hidtil?

- Det her er et rigtigt vigtigt skridt i den rigtige retning. Men vi synes også, man skal begynde at kigge på de områder, hvorunder drikkevandet blandes.

- Det kræver et kortlægningsarbejde. Det kræver, at man sætter noget arbejde i gang. Vi håber, at man vil gøre det - selvfølgelig også i samarbejde med landbruget.

- Så vi er ikke endeligt i mål, men vi har taget det initiativ, der ubetinget er det vigtigste for at sikre drikkevandet en langt bedre beskyttelse, siger Maria Reumert Gjerding.

Fredagens aftale er en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, som alle Folketingets partier undtagen Alternativet og Enhedslisten er en del af.

/ritzau/