Donald Trump blev onsdag aften dansk tid fanget af den amerikanske presse, før han skulle rejse til den amerikanske stat Kentucky.

Her blev han af flere journalister spurgt til, hvorfor han besluttede at melde afbud til besøget i Danmark.

Vi har samlet alle citater fra Donald Trump i den forbindelse. Det er mange af de samme ting, som går igen fra præsidenten.

»Fordi hun afviser USA, og vi har gjort meget for Danmark. Jeg kender Danmark godt, og jeg har mange venner fra Danmark. Der er mange mennesker fra Danmark, som bor i USA.«

»Vi behandler lande med respekt. Hun burde ikke behandle USA på den måde ved at bruge ordet “absurd”. Det er ikke det rette ord at bruge.«

»Jeg så frem til at tage til Danmark, men jeg synes, at statsministerens kommentar om, at det var ‘en absurd idé’ (at købe Grønland, red) var ‘nasty’.«

»Det var en upassende udtalelse. Hun skulle bare have sagt nej, og at de ikke var interesserede. Men man kan ikke behandle USA på den måde, som de behandlede os under Barack Obama.«

»Det var ikke en pæn måde at sige det på.«

»Jeg synes, at det er en god idé at købe Grønland, fordi Danmark taber 700 millioner dollars om året på det. Det gør ikke noget godt for dem.«

»De skulle bare have sagt, at de ville foretrække ikke at snakke om det. Lad være med at kalde det for en absurd idé.«

»Hun taler ikke til mig. Hun taler til USA, og man taler ikke til USA på den måde.«

»Grønland var bare en idé. Bare en tanke. Men så sagde de, at det var absurd, og det var sagt på en meget ‘nasty’ og sarkastisk måde. Så sagde jeg, at vi gør det en anden gang. Jeg elsker Danmark, og jeg har været i Danmark.«

»Man er nødt til at vise respekt til USA.«

»Statsministeren brugte et forfærdeligt ord til at forklare noget, som vi har snakket om i mange år i vores land. Præsident Truman sagde, ‘hvad med Grønland?’ Han talte meget åbent om det og det var en stor ting dengang.«

»Jeg bragte det op igen, og det var diskuteret mange andre gange.«

»Jeg synes ikke, at det var en pæn udtalelse med den måde, som hun afslog mig på.«