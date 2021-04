Folketingsmedlem Naser Khader (K) sygemelder sig som følge af stress. Det oplyser De Konservative.

»Naser Khader har netop meddelt den konservative folketingsgruppe, at han sygemelder sig. Årsagen er stress, lyder det fra partiet.

Berlingske har den seneste tid afdækket, at han skulle have intimideret kritikere ved at kontakte deres arbejdsgivere.

De Konservative har ikke yderligere kommentarer til sygemeldingen fra den konservative profil.

Ifølge gruppeformand Mai Mercado (K) vil hans suppleant blive indkaldt som erstatning.

Det er Mads Andersen, der er opstillet i Storkreds Sjælland.

Opdateres...

/ritzau/