»Undskyld. Jeg mistede overblikket hen af vejen i min politiske kamp. Og nogle gange har jeg endda tabt hovedet.«

Sådan skriver folketingsmedlem Naser Khader (K) í et længere opslag på Facebook.

Dette efter en række personer stod frem søndag i Berlingske og fortalte, hvordan de i flere år har oplevet, at Khader har truet med at klage til deres arbejdsplads og chef, hvis de udtalte sig kritisk om ham.

Flere personer har oplevet det som et udtryk for en uhørt magtudøvelse fra folketingspolitikeren.

Naser Khader har tidligere ikke kommenteret kritikken af ham, hvoraf dele også har været fremme tidligere.

Men nu undskylder han altså for sagen på Facebook. Det er første gang at folketingsmedlemmet giver lyd efter beskyldninger og sygemelding.

I opslaget erkender Naser Khader, at hans indre fighter fik overtaget i en række situationer, hvilket er sket over flere år.

Afslutningsvis skriver han, at han nu vil fokusere på at få det bedre, og at han derfor igen ikke vil skrive på sine sociale medier den næste tid.

Naser Khader sygemeldte sig mandag 12. april, og har i mange år måttet leve med politibeskyttelse døgnet rundt som følge af trusler mod hans person.

Han har kendt for at være særdeles kritisk over for ekstremister og har kaldt den yderliggående muslimske bevægelse Hizb ut-Tahrir for en sekt.

Han indledte sin politiske karriere i De Radikale, var med til at stifte Ny Alliance i 2007, men skiftede siden til De Konservative, hvor han er nu.