»Forældrene har valgt Danmark fra, og deres billet til kalifatet var en enkeltbillet.«

Det er meldingen fra Naser Khader, der er retsordfører for Det Konservative Folkeparti, som er med i regeringens nye aftale om hjælp til danske børn i Syrien.

I aftalen står der klart, at det kun er børnene, som skal kunne hentes hjem.

Derfor etableres en hurtigtarbejdende 'Task Force Evakuering' bestående af embedsmænd, der senest 15. maj skal have afdækket, om evakuering af de danske børn kan lade sig gøre uden deres forældre.

Sagen kort Forsvarets Efterretningstjeneste lavede i september sidste år en rapport, der viste, at terrorbevægelsen Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud af to syriske fangelejre for at oplære dem som terrorister i deres hjemlande.

Der er tale om syriske lejre, hvor 19 danske børn bor.

Ifølge Ekstra Bladet skulle bevægelsen have planlagt at hente yderligere 350 børn ud af fangelejrene.

Rapporten blev sendt til fire centrale ministerier, men Folketinget fik aldrig oplysningerne.

Sagen har lagt pres på udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der fra især Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har fået hård kritik.

Tirsdag meldte Udenrigsministeriet så ud, at Regeringen har indgået en aftale med Venstre, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at kalde gruppe af embedsmænd til Syrien.

De skal senest den 15. maj 2021 have afdækket, om 'evakuering af de danske børn uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering vil kunne gennemføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser,' Kilde: DR og Ekstra Bladet.

Naser Khader, hvad nu hvis embedsmænd vurderer, at bare et af børnene er nødt til at have sin mor med hjem til Danmark, vil du så støtte det?

»Nej, det er ikke en del af aftalen. Vi taler altså ikke om husmødre her. Nej, de har valgt at tage med ned til kalifatet, og så er det en one way-ticket,« siger Naser Khader.

Men nu skal det altså individuelt vurderes, om et barn overhovedet kan komme hjem uden nogen af deres forældre.

Enhedslisten har eksempelvis sagt nej til aftalen, fordi det ikke vurderes at være muligt at få børnene hjem alene.

Børnene er jo i livsfare Rosa Lund (EL)

»Vi har fået oplyst, at regeringen i Belgien havde indgået en principbeslutning om, at det kun var børnene, der skulle hjem uden forældre. Men det kunne ikke lade sig gøre, så det blev ændret, så forældrene også kunne komme med,« lød det tidligere i dag fra Rosa Lund, som er retsordfører hos Enhedslisten.

Naser Khader, hvad siger du til, at det måske slet ikke er lovligt at få nogen børn hjem uden nogen forældre?

»Vi har kun indgået en aftale om, at børnene skal hjem uden deres forældre. Så hvis det ender sådan, så er det uden om vores aftale, og det kan vi ikke støtte,« siger Naser Khader.

Så et centralt spørgsmål er altså fortsat ubesvaret i sagen om de danske børn i Syrien: Skal forældrene med tilbage til Danmark sammen med deres børn, hvis loven skal følges? Ja eller nej.