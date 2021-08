Naser Khader har smidt blusen og melder sig klar til kamp efter sin sygemelding med stress.

Men Naser Khader behøver ikke finde blusen frem endnu, for han er fortsat ikke velkommen hos De Konservative.

Det oplyser De Konservative til B.T.

Det har ikke været muligt at få et interview med De Konservative, men de henviser til Søren Papes tidligere citat, hvor han siger, at Naser Khader ikke er velkommen i gruppen, så længe undersøgelsen er i gang.

'I am back – rask og i god form. Jeg er ikke perfekt, men jeg elsker Danmark og er klar til kamp!' skriver Naser Khader på sin Facebook-profil. Han har vedhæftet et billede af sig selv uden bluse på.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra Naser Khader selv, men det har heller ikke været muligt. Derfor vides det ikke helt, hvilken kamp han melder sig klar til på Facebook.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, ønsker ham velkommen tilbage, hvortil Khader svarer 'Tak, Pernille.'

Flere kvinder har fortalt, hvordan de har oplevet seksuelle krænkelser fra Naser Khader, og det fik De Konservative til at iværksætte en advokatundersøgelse af hans opførsel.

Det er altså den advokatundersøgelse, som afgør, om Naser Khader skal finde en bluse frem igen og tage turen ind på sit kontor på Christiansborg.

Indtil videre er alle Naser Khaders ordførerskaber og arbejdsopgaver uddelegeret til de øvrige folketingsmedlemmer for De Konservative.

Naser Khader har vært sygemeldt med stress siden april i år. Den sygemelding kom, efter at flere personer – heriblandt flere fremtrædende debattører – fortalte til Berlingske, hvordan de har følt sig truet af politikeren.