Lørdag middag ved vi, hvem der skal sidde i det eftertragtede sæde ved siden af den kommende Venstre-formand, som står til at blive Jakob Ellemann-Jensen.

Derfor er det også meget logisk, at begge kandidater til næstformandsposten nu kommer med hårde angreb mod hinanden.

Det er i flere lokale dagblade rundt omkring i landet, at Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby ryger i totterne på hinanden.

Hver især har de skrevet et debatindlæg, hvor de argumenterer for, hvorfor de skal have posten som næstformand.

Og selvom konkurrenten ikke bliver nævnt direkte med navn, så sender både Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby en indirekte lussing afsted mod hinanden.

Den politiske kommentator Michael Kristiansen er ikke overrasket over, at det kommer lige nu.

»Det er fuldstændig naturligt, fordi det er et valg mellem to kandidater. De er nødt til at markere, at de ikke er enige om alt og fremvise deres forskelligheder,« siger han til B.T.

»Partiet har brug for et signal om, hvilken kurs man ønsker. Jeg synes faktisk, at tonen har været ualmindelig blid, når man tænker på, hvad der ellers er sket den seneste tid,« lyder det fra ham.

I Inger Støjbergs debatindlæg, hvor hun specielt har fokus på, at partiet skal være bedre til at lytte til sine medlemmer, kommer hun med en indirekte stikpille til hendes konkurrent.

'For eksempel er der ingen tvivl om, at Venstre gik galt i byen i diskussionen om sundhedsreformen og regionernes fremtid. Vi var simpelthen ikke gode nok til at lytte til de mange venstrefolk, der advarede os mod det og havde gode idéer til alternative modeller,' skriver hun.

Det er en henvisning til, at Ellen Trane Nørby var i spidsen for VLAK-regeringens plan om at nedlægge regionerne i forbindelse forslaget om en ny sundhedsreform.

»Det er et meget ømt punkt. Det er det, som gør allermest ondt på Ellen Trane. Hun er baglandets kandidat, men den situation var man ikke tilfreds med rundt omkring i landet hos medlemmerne,« siger Michael Kristiansen.

Ellen Trane Nørby (V), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Inger Støjberg (V) synger en sang til vælgermødet på Lyngby Gymnasium, tirsdag den 17. september 2019. Formands- og næstformandskandidaterne i Venstre besøger frem mod det ekstraordinære landsmøde den 21. september de forskellige regioner for at møde medlemmerne.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Ellen Trane Nørby (V), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Inger Støjberg (V) synger en sang til vælgermødet på Lyngby Gymnasium, tirsdag den 17. september 2019. Formands- og næstformandskandidaterne i Venstre besøger frem mod det ekstraordinære landsmøde den 21. september de forskellige regioner for at møde medlemmerne.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Særligt i regionerne og i hendes egen Region Syd mødte hun stor kritik.«

Det var noget, der skabte meget uvenskab med Venstres bagland, der i høj grad ikke var enig med det. Det er også noget, som Ellen Trane Nørby efterfølgende har forholdt sig til i Avisen Danmark.

»Men jeg lærte af det - af hvordan vi som parti ikke var gode nok til at inddrage baglandet. Det kan jeg nu bringe med ind som næstformand,« forklarede hun.

Ellen Trane Nørby går også til angreb på sin konkurrents ømme punkt. Hun skriver, at det er vigtigt for Venstre fortsat at holde en stram og fornuftig udlændingepolitik, men der er også en grænse.

'Vi møder alle mennesker med forventninger og krav - også udlændinge, der kommer hertil. Men vi er og skal ikke være som de højreorienterede partier, der kun kan tale om udlændingepolitik, og som kæmper om at gøre det i det groveste sprog,' skriver Ellen Trane Nørby.

Inger Støjberg blev jo i høj grad kendt og berygtet i Danmark i sin tid som integrationsminister, hvor hun blandt andet fejrede den 50. asylstramning med kage.

»Der er ingen tvivl om, at mange i partiet mener, at Inger Støjbergs tone er alt for skinger på det område, og derfor er der folk, som ikke kan stemme på hende,« forklarer Michael Kristiansen.

»For nogen bliver det opfattet som om, at Inger Støjberg ser direkte ned på en minoritetsgruppe, og det mener man ikke passer ind i et parti, der går ind for den frie og liberale tankegang,« lyder det fra den politiske kommentator.

Ellen Trane Nørby mener, at det er afgørende for Venstre, at man kan tale hen over midten af det politiske billede. Det uddyber hun i et interview med Politiken:

»Venstre får ikke statsministerposten igen, hvis Venstre kun taler til højreorienterede vælgere,« siger hun til mediet.

Venstres medlemmer mødes i Herning lørdag til et ekstraordinært landsmøde.

Det eneste på dagsorden er valg af formand og valg af næstformand, og man forventer at være færdig til middagstid.

Michael Kristiansen tror, at det bliver tæt, men han kan også godt pege på en favorit.

»Jeg tror, at Støjberg er favorit, fordi hun har en større gennemslagskraft. Det bliver et meget tæt løb, men lige nu er hun min favorit,« forklarer han.