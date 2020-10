Sofie Carsten Nielsen (R) gik til sin politiske leder, da hun hørte, han skulle have krænket partifælle.

Folketingsmedlemmet Katrine Robsøe (R) gik i september til sin næstformand, Sofie Carsten Nielsen, og fortalte, at hun for år tilbage var blevet seksuelt krænket af partiets politiske leder, Morten Østergaard.

Den information konfronterede Sofie Carsten Nielsen herefter Morten Østergaard med, og det lukkede egentlig sagen, mente hun.

Ifølge hende syntes Katrine Robsøe nemlig, at der var taget hånd om den.

Kort tid inden henvendelsen havde et andet folketingsmedlem fra De Radikale - Lotte Rod - fortalt Sofie Carsten Nielsen, at Morten Østergaard engang havde taget hende på låret.

Derfor blev hun nervøs for, om Morten Østergaard ville krænke andre, eller om der kunne være andre krænkende hændelser, der endnu ikke havde set dagens lys.

Spørgsmål: Hvorfor vælger du ikke at reagere på den nervøsitet?

- Jeg vælger jo at gå til Morten Østergaard for at høre, om der er andre, og det siger han, at der ikke er.

Spørgsmål: Er det nok for dig, at han forsikrer dig om det?

- Jeg varetager først og fremmest den fortrolighed, som Katrine er kommet med her, siger Sofie Carsten Nielsen.

Spørgsmål: Er det ikke lidt underligt, at Katrine Robsøe har det fint med, at han siger, at det ikke er sket på den måde?

- Der er mange elementer af sådan nogle samtaler, og det er ikke fair over for Katrine Robsøe at dele nogle af de her elementer.

Katrine Robsøe har siddet i Folketinget siden 2019. Mandag aften skrev hun på Facebook, at hun var en af de tre, som Morten Østergaard fredag havde sagt havde følt sig krænket af ham.

Det var sket i 2015, da hun var studentermedhjælper i partiet.

Morten Østergaard forlod onsdag posten som politisk leder for De Radikales folketingsgruppe.

Det skete, efter at det kom frem, at han havde lagt en hånd på partifællen Lotte Rods lår for omtrent et årti siden, og at han efterfølgende holdt det hemmeligt.

Sofie Carsten Nielsen er efterfølgende valgt som politisk leder for De Radikale.

