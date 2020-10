Sofie Carsten Nielsen (R) gik til sin politiske leder, da hun hørte, han skulle have krænket partifælle.

Sofie Carsten Nielsen (R) konfronterede i september den politiske leder Morten Østergaard med, at partifællen Katrine Robsøe havde følt sig seksuelt krænket af ham for år tilbage.

Hun var nervøs for, at Morten Østergaard ville krænke andre, eller om der var andre krænkende hændelser, der endnu ikke havde set dagens lys.

Spørgsmål: Hvorfor vælger du ikke at reagere på den nervøsitet?

- Jeg vælger jo at gå til Morten Østergaard for at høre, om der er andre, og det siger han, at der ikke er.

Spørgsmål: Er det nok for dig, at han forsikrer dig om det?

- Jeg varetager først og fremmest den fortrolighed, som Katrine er kommet med her, siger Sofie Carsten Nielsen.

/ritzau/