Christian Juhl (EL), næstformand i Folketingets Præsidium, ville ikke have sendt K-profils datter ud af salen.

Der er andre måder at håndtere en baby i Folketingssalen end at sende barnet udenfor døren.

Det mener Christian Juhl (EL), der er tredje næstformand i Folketingets Præsidium, som er Folketingets ledelse.

Tirsdag gav Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), Mette Abildgaard (K) besked om, at hun ikke var ønsket i Folketingssalen med sin datter på fem måneder.

Men Christian Juhl, der som en af fire næstformænd indimellem vikarierer for Pia Kjærsgaard, ville have håndteret situation anderledes.

»Efter min bedste overbevisning ville jeg have smilet til Mette Abildgaard og gennemført afstemningerne, og så havde det været måden, vi havde løst det på,« siger Christian Juhl.

Han var selv til stede i salen ved hændelsen.

»Der var ikke nogen, der blev forstyrret. Det, vi som formænd skal, er at sørge for ro og orden i salen, og det var der hele vejen igennem.«

»Vi skal finde gode pragmatiske løsninger, så vi alle sammen kan være med til at stemme i Folketingssalen,« siger Christian Juhl.

I kølvandet på hændelsen har Mette Abildgaard efterspurgt tydelige regler, for hun har nemlig før set kolleger i salen med deres småbørn. Og klarere regler kan være på vej.

Pia Kjærsgaard vil til næste møde i Folketingets Præsidium tage sagen op, så der fremover er klare retningslinjer for formændene.

»Det er naturligvis noget, vi skal have en klar holdning til. Det, jeg giver udtryk for, er den holdning, der er. Folketingsmedlemmer skal være til stede i Folketingssalen, ikke babyer og børn,« siger Pia Kjærsgaard.

Til mødet vil Christian Juhl imidlertid plædere for en anden tilgang.

»Jeg synes, vi skal være lidt gelinde og sørge for, at det hele kan køre. Det synes jeg, vi skal have plads til,« siger han.

/ritzau/