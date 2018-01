70 procent af borgerne anser ghettoer for et alvorligt problem. Men Løkke taler problemet op, mener sociolog.

København. Knap hver anden dansker vil styre uden om bestemte boligområder i landet på grund af utryghed ved at færdes der.

Og næsten 70 procent af vælgerne betragter de såkaldte ghettoområder som et alvorligt problem på grund af sociale problemer, stor kriminalitet og en høj andel af indvandrere og efterkommere.

Det viser en Voxmeter-undersøgelse, foretaget for Ritzau efter statsministerens nytårstale. Heri kaldte Lars Løkke Rasmussen (V) til kamp mod ghettoområder.

Næsten 45 procent af de 1001 adspurgte danskere føler sig så utrygge ved udsatte boligområder, at de holder sig væk. Lige så mange har dog ingen problemer med at færdes i de områder, regeringen betegner som ghettoer.

Kun hver sjette tror i Voxmeters undersøgelse på, at det er realistisk at afvikle ghettoerne helt, som regeringen vil. Hele 70 procent svarer nej.

Men resultaterne er langt fra overraskende, mener sociolog og forfatter Aydin Soei, som har beskæftiget sig med integration i en årrække.

- Vi har en statsminister, der bruger 90 procent af sin nytårstale på at gå til angreb på ghettoer.

- Det er paradoksalt, at ghettoer i stadig højere grad bliver brugt som en trusselskategori på landsplan, samtidig med at det faktisk går fremad i de her boligområder, siger han.

Aydin Soei peger på, at ungdomskriminaliteten er historisk lav, også i udsatte boligområder, og at flere og flere beboere kommer i arbejde.

Der er derfor nu færre områder på ghetto-listen end før, tilføjer han.

Når Lars Løkke taler om "sorte huller i Danmarks-kortet", ødelægger han politiets kriminalpræventive arbejde og gør det sværere at tiltrække ressourcestærke beboere, tilføjer han.

Venstres integrationsordfører, Marcus Knuth, medgiver, at regeringen ikke kan love snuptagsløsninger. Der skal en bred indsats til inden for uddannelse, bolig, arbejde og kriminalitet, understreger han.

- Men Voxmeters tal understreger, at en stor del af befolkningen bakker op om, at vi har et kæmpeproblem med ghettoområder i Danmark. Det er ret sigende, at næsten 50 procent af befolkningen ikke tør komme i områder i deres eget land, siger Marcus Knuth.

/ritzau/