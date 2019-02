For nylig afviste fiskeriministeren, at hun har været for langsom med lovgivning, men det mener støtteparti.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) risikerer at få en næse, fordi det har taget for lang tid med lovgivning, der skal begrænse antallet af kvoter for muslinger og østers.

Det siger støttepartiet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet torsdag samstemmende.

- Hun skal have en næse, fordi hun har indrømmet, at arbejdet med lovgivningen kunne være gået hurtigere. Dermed kunne vi have undgået den hamstring af kvoter, vi har set, siger fiskeriordfører Ib Poulsen (DF) til TV Midtvest.

Fiskeriministeren afviste på et samråd for nylig, at hun har været for langsom i optrækket. Hun mener, at partierne ikke har oplyst hende tids nok om deres ønske.

- Jeg skulle bare have vidst det, I skulle bare have bedt mig om at gøre det, sagde Eva Kjer Hansen.

Det ventes, at også SF og Enhedslisten vil gå med i beslutningen om at tildele Eva Kjer Hansen en næse.

Onsdag i næste uge holder Folketingets Miljø- og fødevareudvalg møde.

/ritzau/