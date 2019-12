Regeringen har ej fået forhandlet en klimalov igennem inden, at et borgerforslag om samme diskuteres i salen.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) har ikke forhandlet en klimalov hjem og må derfor tirsdag i Folketingssalen diskutere et borgerforslag om samme, der har nået Christiansborg først.

I mange uger har en stribe partier forhandlet klimalov og gør det fortsat. Derfor må Dan Jørgensen da også i højere grad uddele ros og være vag tirsdag i salen.

- Det er en lidt spøjs situation at diskutere borgerforsalget her, fordi vi er i gang med dybe og intense forhandlinger ved siden af.

- Så jeg er ikke interesseret i at gå alt for meget i detaljer med, hvad der ligger på bordet i forhandlingslokalet, siger Dan Jørgensen.

Klimaloven er den ramme, der skal ligge om de næste mange årtiers arbejde med at reducere Danmarks CO2-udledning.

I forhandlingerne, der fortsætter fredag, bliver der kæmpet om, hvor bindende loven skal være.

Det er ting som delmål, hvad en regering skal tvinges til at gøre, hvis ikke det går den rigtige vej, og hvilke virkemidler der skal tælles med, når man overvåger udviklingen.

Borgerforslaget, der har fået over 68.000 stemmer, indebærer blandt andet, at der skal sættes bindende delmål hvert femte år.

Det er et stort stridspunkt i de igangværende forhandlinger, da flere frygter, at det kan føre til forhastet og uigennemtænkt lovgivning. Modsat er frygten, at der ikke kommer reel og hurtig handling uden bindende delmål.

Det får Rasmus Nordquist fra Alternativet til at spørge Socialdemokratiet i salen, om det stadig er en prioritet. Heller ikke Socialdemokratiets midlertidige ordfører på området, Bjarne Laustsen, var dog ikke meget for at binde sig til det.

- Jeg synes, det er rigtigt gode pejlemærker. Men det er vigtigt, at det bliver en bred aftale om en klimalov, uden at den bliver udvandet, siger han.

Med de sideløbende forhandlinger er der ikke store chancer for, at borgerforslaget får noget langt liv i Folketinget.

- Med al respekt for nærværende forslag, så bliver den gældende lov den, vi snart bliver enige om i forhandlingslokalet. Jeg kommer ikke til at gå i detaljer om forhandlingerne om klimaloven, siger Dan Jørgensen.

Han havde dog også ros med:

- Jeg vil sige stor tak til dem, der har fremsat og underskrevet forslaget. I har været med til at starte en vigtigt debat.

- Jeg er enig i, at der er behov for en ambitiøs og bindende klimalov her i landet, siger ministeren.

