Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, anbefaler et ja, når der skal stemmes om det danske forsvarsforbehold 1. juni. Men hans kampagne er blevet skudt ned af Movia, som står for busdriften i København.

Jan E. Jørgensen havde nemlig købt reklameplads på en rutebus i København, hvor der ud over et billede af ham selv stod »Smid Putin under bussen. Stem Ja«.

Bussen skulle så også køre forbi den russiske ambassade hver dag, så de russiske repræsentanter kunne se, hvad Jan E. Jørgensen mente om den russiske præsident.

Men Movia nægter at køre med reklamen. »At smide nogen under bussen« – selv Putin – skaber nemlig »uheldige associationer,« skriver Movia til Jan E. Jørgensen.

Sådan skulle Jan E. Jørgensens reklame have set ud. Der er tale om et manipuleret billede. Vis mere Sådan skulle Jan E. Jørgensens reklame have set ud. Der er tale om et manipuleret billede.

Derfor har Jan E. Jørgensen været tvunget til at nytænke sit slogan og er kommet frem til det lidt mere tandløse »Ryk sammen i bussen. Stem Ja. For en sikkerheds skyld,« som henviser til, at EUs medlemslande skal stå sammen om forsvarssamarbejdet.

»Jeg synes jo, at det med Putin er sjovt, netop fordi det står på siden af en bus. Og så skærper det jo budskabet, når bussen kører forbi den russiske ambassade,« siger Jan E. Jørgensen, som fortsætter:

»Derfor var det jo en våd klud i ansigtet, at Movia synes, det giver associationer til trafikulykker,« siger han.

Men har de ikke en pointe? Der står jo trods alt, at Putin skal smides under bussen?

Jan E. Jørgensen har fået afvist sin bus-kampagne af Movia. Movia mener, at reklamen giver »uheldige associationer«. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jan E. Jørgensen har fået afvist sin bus-kampagne af Movia. Movia mener, at reklamen giver »uheldige associationer«. Foto: Søren Bidstrup

»Nej, det mener jeg ikke. Det er et almindeligt udtryk at 'smide nogen under bussen', som I medier jo ofte selv bruger, når en politiker bliver 'smidt under bussen' i en eller anden sammenhæng. Det er et helt almindeligt udtryk,« siger Jan E. Jørgensen.

Movia har skriftligt givet Jan E. Jørgensen ret i, at udtrykket 'at blive smidt under bussen' er en helt fast og velkendt del af det danske sprog. Problemet – forklarer Movia – opstår, når udtrykket rent faktisk optræder på en helt konkret bus.

»I det øjeblik, ordene sættes på netop en bus, så ophører det med kun at have en overført betydning,« skriver Movia til Jan E. Jørgensen.

Men Venstre-politikeren køber ikke forklaringen.

»Jeg synes, de er alt for sarte. Sådan vil folk ikke tænke. Det er en ærgerlig tendens, at man altid skal tage et overdrevet hensyn til, om man krænker eller støder nogen enkelte personer,« siger Jan E. Jørgensen og fortsætter:

»Det er jo en kampagne. Og kampagner er jo bedst, når de er lidt frække eller provokerende,« siger han.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Movia, som har sendt en skriftlig kommentar.

Skal Jan E. Jørgensen have lov at skrive "Smid Putin under bussen" på sin bus-kampagne?

»Jan E. Jørgensen har argumenteret for, at begrebet af »smide nogen under bussen« alene kan forstås i overført betydning. Men når reklamen skal sidde på en bus, så vurderer vi, at det også kan opfattes konkret,« skriver Movias ressourcedirektør Eskil Thuesen, som fortsætter:

»Af Movias reklameregler fremgår, at reklamer skal respektere hensynet til Movias kunder, og vi ønsker ikke, at der er nogen passagerer i busser, der kan få uheldige associationer om, at bussen indgår i trafikfarlige situationer,« skriver han.