Chikane, tyverier og narkohandel på åben gade.

Borgerne i den lille landsby Bording i Midtjylland har fået nok af deres naboer på Kærshovedgård, som huser cirka 250 afviste og udviste udlændinge.

Derfor har 24 lokale erhvervsdrivende nu stillet sig i spidsen for en udskriftindsamling, der skal få S-regeringen i sving med at sende hjælp til de hårdt prøvede naboer til udrejsecentret.

»Vi skal have støtte til at sikre tryghed i byen. Det går ikke, at nogle borgere ikke tør gå ned i bymidten for at handle. Det ødelægger byen, hvis de i stedet kører til Herning eller Ikast for at handle,« siger Lars Laustsen, der ejer den lokale XL-Byg og er formand for Bording Erhvervsforening.

The front entrance is seen at Kaershovedgaard, a former prison and now a departure centre for rejected asylum seekers, in Jutland, Denmark, March 25, 2019.

Henover weekenden banker de lokale borgere på døre og lægger underskriftsblanketter ud i flere butikker og på det lokale værthus.

Målet er nemlig at aflevere en ordentlig stak underskrifter til udlændingeminister Mattias Tesfaye, der mandag lægger vejen forbi Bording og Kærshovedgård.

»Vi blev lovet hjælp fra regeringen i maj. Men der er ikke sket noget. Og imens kan vi bare se til, mens de her udviste udlændinge skaber utryghed med deres fremtoning og desuden sælger stoffer i byen,« siger Lars Laustsen.

Helt konkret kræver beboerne, at de kriminelle udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård bliver flyttet.

Nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård Ole Tranberg oplever ugentligt, at beboere fra centret befinder sig på hans grund.

Men det sker nok ikke over en weekend. Så i mellemtiden kræver borgerne i Bording, at staten betaler videoovervågning og alarmsystemer i midtbyen, ved stationen, i butikker og hos de naboer til udrejsecenteret, der ønsker det.

Derudover kræver borgerne, at politiet kan rykke hurtigere ud, og at der kommer uniformeret vagtværn i og omkring butikkerne.

Endelig ønsker de erstatning, hvis deres boliger taber værdi på grund af Kærshovedgård.

»Jeg bor selv 40 meter fra stationen i Bording, og jeg kan se, hvordan 25-50 af beboere fra Kærshovedgård hver dag går igennem byen og skaber utryghed med deres adfærd,« siger Henrik Engedahl, der sidder i Ikast-Brande Byråd for Venstre.

Det kræver de lokale: 24 lokale erhvervsdrivende i og omkring Bording har stillet i spidsen for en underskriftindsamling mod Udrejsecenter Kærshovedgård.



På den korte bane kræver de: Direkte tilkald af politiet fra Kærshovedgård så hurtig reaktion sikres.

Etablering af aflåst cykelparkering ved stationen.

Løbende oprydning i de henkastede cykler ved stationen og langs ruten til udrejsecenteret.

Bustransport til/fra togstationen for beboerne på centeret ved alle togafgange.

Afsætning/afhentning umiddelbart før/efter togafgang.

Etablering af uniformeret vagtværn i og omkring butikkerne, som det ses i butikscentre m.v.

Etablering af erstatningsordning for værditab for ejendomsejere med særlig påvirkning fra centeret

Etablering af kvartalsvis opfølgning på ovenstående med en lokalt udpeget gruppe og

iværksættelse af yderligere tiltag om nødvendigt.

»Vi har levet med det her problem i flere år, og vi er nået et punkt, hvor vi skal have hjælp nu. Hvis regeringen har tænkt sig at løbe fra sit løfte om at flytte de kriminelle udlændinge, så må den i det mindste kompensere os,« siger han.

De udvisningsdømte udlændinge har boet på Kærshovedgård siden 2016, og i den tid har flere af dem fortsat deres kriminelle løbebane.

I sidste uge kunne B.T. afsløre, at politiet har rejst 68 sigtelser i sommermånederne mod beboere på Kærshovedgård. Sigtelserne dækker blandt andet over vold, narkohandel og trusler.

S-regeringen gik til valg på at flytte de udviste udlændinge fra Kærshovedgård. I maj præsenterede Mattias Tesfaye derfor en plan om, at de fremover skulle bo på Langelands sydspids.

Mattias Tesfaye (S) ankommer til åbent samråd. Udlændinge- og Integrationsudvalget afholder åbent samråd med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), om der kan oprettes modtagecentre uden for Europa, på Christiansborg 4. maj 2021.

Men blot seks dage efter måtte Tesfaye trække planen tilbage efter massive demonstrationer og et politisk flertal mod regeringen.

I stedet lovede han, at der skulle sikres bedre sikkerhed for naboer til Kærshovedgård. Men fire måneder senere er intet sket.

Mattias Tesfaye fortalte dog til B.T. i sidste uge, at hjælpen er lige på trapperne.

»Næste skridt bliver at række lokalsamfundet en hjælpende hånd. Det arbejder vi på i regeringen og planlægger at præsentere vores tiltag inden alt for længe,« sagde han.